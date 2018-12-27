Mail.Ru Group выпустит умную колонку с «Марусей»

Компания Mail.Ru летом этого года планирует выпустить собственного голосового помощника «Маруся», а в октябре — оснащенную им умную колонку. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источники.

«Сейчас в компании оттачивают навыки „Маруси“. В конце июня-начале июля планируется ее запуск, в октябре будет колонка», — рассказал источник из компании.

Устройство от Mail.Ru будет принципиально отличаться от «Яндекс.Станции», однако каким именно образом — не уточняется. Также известно, что голосового помощника интегрируют во все продукты компании.

Самый известный голосовой помощник российской разработки на данный момент — «Алиса» от «Яндекса». Она работает на смартфонах и живет внутри «Яндекс.Станции», умной колонки от компании.

В конце апреля стало известно, что Alibaba Group начнет продавать в России собственные «умные» колонки Tmall Genie. Ориентировочная стоимость колонки составит 4742 руб.