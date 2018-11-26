Mail.Ru Group закрывает сервис «Товары@Mail.Ru»

Mail.Ru Group закроет свой сервис для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» в конце декабря, сообщила администрация проекта в письме партнёрам. Об этом же говорится в объявлении на сайте площадки.

В сообщении указано, что проект будет закрыт 24 декабря 2018 года, с 23 ноября приостанавливается прием заявок на регистрацию новых участников и закрывается прием платежей.

«Подобные сервисы перестают пользоваться популярностью у пользователей, поэтому мы решили сосредоточиться на наших успешных сервисах электронной коммерции», — пояснил представитель пресс-службы Mail.Ru Group.

По данным similarweb.com сервис «Товары@Mail.Ru» имеет 2.3 миллиона посетителей в месяц. Чаще всего на площадку заходят с поисковых систем.





Ранее стало известно, что Rambler Group продал аналогичный сервис Price.ru. Аналитики говорят, что сервисы для сравнения цен больше не интересны потребителю. Так, президент Baon Илья Ярошенко рассказал, что несколько лет назад компания выставлялась на этом ресурсе, но эффективности не было: затраты были высокими, продаж очень мало.