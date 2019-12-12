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Mail.ru Group запускает новый медиапродукт с METRO Cash & Carry

Mail.ru Group представила новый медиапроект Hi-chef. Кулинарный ресурс был разработан специально для смартфонов, а голосовое управление делает его максимально удобным для всех современных пользователей, которые любят готовить. Партнером проекта стал METRO Cash & Carry. В рамках сотрудничества будет доступна опция быстрого оформления доставки необходимых продуктов прямо на сайте проекта.

Согласно данным Леди Mail.ru, порядка 83% пользователей ищут рецепты на сайте с мобильных устройств. Однако большинство кулинарных ресурсов создавались для компьютеров и сегодня не адаптированы под потребности современного пользователя.

Интерфейс сайта создавался специально для смартфонов. Шаги рецептов представлены в виде сторис — каждый шаг размещается на отдельной карточке. Для опытных кулинаров есть опция просмотра текста рецепта целиком. На данный момент база состоит из более чем 9 000 рецептов, существенная часть которых отобрана командой проекта Леди Mail.ru.

Отличительная особенность проекта от других сайтов с рецептами — интеграция с голосовым навигатором. Он позволит перемещаться внутри карточек рецептов, перелистывая их специальными командами, не прибегая к помощи рук. Маруся — именно ее голосом будет говорить навигатор — озвучит этапы приготовления блюд и подскажет необходимые ингредиенты. Экран смартфона не погаснет до тех пор, пока человек находится на странице рецепта. Теперь не придется постоянно отвлекаться, чтобы разблокировать телефон во время готовки.

Все необходимые ингредиенты для приготовления блюд пользователи смогут заказать прямо на сайте проекта в специальном разделе. Доставка продуктов на дом будет осуществляться из сети гипермаркетов METRO Cash & Carry в 15 городах России. Полноценно эта опция заработает уже в начале следующего года.

Автор: Анна
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