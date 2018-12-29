Mail.Ru Group запускает таргетинг по интересам к покупке детских товаров

Mail.Ru Group объявила о запуске в своей рекламной сети myTarget нового инструмента, который позволяет показывать рекламу пользователям, которые планируют совершить покупку детских товаров в ближайшем будущем, а не просто интересуются этой категорией.

Новый таргетинг также сегментируется по интересам, сообщили в Mail.Ru Group. Рекламодатель может дать отдельные объявления на одежду и обувь. Также предусмотрены категории женской, мужской, детской и спортивной обуви и одежды.

Платформа также предоставит инструмент, который учитывает регулярность интересов в разных сегментах: от автомобильного до товаров для дома и дачи. Сейчас этот таргетинг тестируется и доступен по заявкам.

Ранее Mail.Ru Group представила таргетинг по психотипу, который настраивает рекламу по степени выраженности у потребителя пяти черт поведения: открытость опыту, сознательность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм.