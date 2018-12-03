+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Mail.Ru Group запускает таргетинг по погодным условиям

Mail.Ru Group расширила список инструментов для рекламодателей в рекламной платформе myTarget, открыв доступ к таргетингу по погоде. Теперь кампании можно настраивать так, что реклама будет показываться пользователям в определённое время и в определённом регионе, в зависимости от установленных значений погодных условий.

Настроить таргетинг по погоде можно по нескольким параметрам: осадки (дождь/град, снег/метель, облачно, ясно), сила ветра (штиль, легкий ветер, слабый, умеренный, сильный, штормовой, ураган), температура (от −50 до +50 градусов), давление (от 700 до 800 мм ртутного столба). Данные о погоде предоставляются сервисом Mail.ru Погода.

«Новый инструмент позволяет скорректировать таргетирование с учетом специфики бизнеса и внешних условий, а также разнообразить креативы. Пользователь увидит рекламу в то время и в том регионе, где погодные условия соответствуют заданным рекламодателем параметрам. Например, реклама средства от простуды будет показываться, когда погода способствует переохлаждению, реклама непромокаемой одежды — во время осадков. Кроме того, с помощью погодного таргетинга можно усиливать рекламу услуг, таких как такси или доставка еды, когда пользователи меньше всего хотят выходить на улицу в дождь», — комментирует Яков Пейсахзон, директор по продажам myTarget.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 ноября / Комментарии
В поиске Яндекса появилась товарная галерея

В поиске Яндекса появилась товарная галерея

Над результатами поиска Яндекса появилось новое место показа рекламы — товарная галерея или товарный колдунщик. Он объединяет карточки товаров с Яндекс.Маркета и динамические объявления из Директа.

далее →

26 ноября / Комментарии
Парижский бренд Sandro запустил интернет-магазин в России

Парижский бренд Sandro запустил интернет-магазин в России

Парижский бренд Sandro, до этого представленная только девятью оффлайн магазинами в Москве, запустил свой интернет-магазин в России.

далее →

23 ноября / Комментарии
«ВКонтакте» запустила кешбэк за покупки в офлайн-магазинах

«ВКонтакте» запустила кешбэк за покупки в офлайн-магазинах

«ВКонтакте» запустил кэшбэк-программу «Чекбэк», которая будет доступна для пользователей платежной системы соцсети VK Pay.

далее →

22 ноября / Комментарии
Юлмарт запустил сервис объявлений для частных лиц

Юлмарт запустил сервис объявлений для частных лиц

Онлайн-ритейлер Юлмарт в пилотном режиме запустил сервис объявлений для частных лиц с возможностью проведения безопасных сделок, хранения и диагностики товаров в гарантийных отделах центров исполнения заказов.

далее →

22 ноября / Комментарии
Яндекс.Маркет открыл бета-версию маркетплейса товаров от зарубежных продавцов

Яндекс.Маркет открыл бета-версию маркетплейса товаров от зарубежных продавцов

Яндекс.Маркет запустил бета-версию bringly.ru — сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. На новой площадке можно будет найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!