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Привлечение клиентов RSS

Mail.Ru Group запустила атрибуцию post-view офлайн-конверсий на основе CRM-данных

Рекламодатели myTarget получили доступ к новому инструменту, который позволит оценить влияние онлайн-кампаний на поведение пользователей в офлайне на основе собственных CRM-данных. Теперь в личном кабинете myTarget можно выбирать цель «Посещение офлайн-точек», отслеживать данные конверсий из показа в визит, в том числе стоимость привлечения клиента.

Post-view атрибуция офлайн-конверсий — выявление пользователей, которые, увидев рекламу, посетили торговую точку — выводит оценку эффективности digital-рекламы на новый уровень. Этот инструмент позволяет рассчитать конверсию показов в визиты и определить ее стоимость. Достаточно включить опцию «Учет офлайн-конверсий» и загрузить в систему CRM-данные компании — телефоны и email-адреса. После этого в личном кабинете рекламодателя появится информация о конверсии пользователей, увидевших рекламу, в посетителей офлайн-точки.

Новый инструмент уже протестировал сервис по поиску врачей DocDoc, одной из целей которого было увеличить количество записей к врачу и посещений клиник. В течение месяца команда ежедневно загружала в myTarget через API хешированные данные о конверсиях, совершенных спустя 24 часа после просмотра рекламы из разных источников. Благодаря новому инструменту специалисты DocDoc увидели в 2,5 раза больше совершенных целевых действий по сравнению с оценкой по последнему клику.

«Тем, кто записывается на прием к врачу не всегда удобно это сделать здесь и сейчас, особенно если человек находится в общественном месте. Людям важно ознакомиться с отзывами о враче и клинике, поэтому принятие решения и запись на прием занимает от нескольких часов до пары дней. Мы поняли, что оценивать эффективность рекламы по последнему клику необъективно. Пользователь после просмотра рекламы в соцсетях днем может записаться к врачу только вечером, сделав запрос „DocDoc“ в поисковике. Следовательно, каждое касание с брендом приближает клиента к принятию решения о покупке», — делится опытом директор по маркетингу DocDoc Александр Ориновский.

«Мы постоянно совершенствуем функциональность myTarget, открывая перед рекламодателями новые возможности. Post-view атрибуция офлайн-конверсий на основе CRM-данных — эффективный инструмент, который поможет более детально анализировать путь пользователя к совершению целевого действия и качественно измерять результаты онлайн-рекламы. Теперь прямо в личном кабинете можно отследить, какую конверсию в офлайн-точках приносят объявления в интернете и оптимизировать кампании для получения лучших бизнес-показателей», — комментирует Яков Пейсахзон, директор отдела продаж рекламной платформы myTarget.

Чтобы получить точные данные о конверсии показов в визит, а также рассчитать стоимость привлечения клиента, необходимо в момент создания рекламной кампании активировать функцию «Учет офлайн-конверсий» или выбрать цель «Посещение офлайн-точек» — тогда учет конверсий включится автоматически. CRM-данные загружаются в систему в CSV-файле. Рекламодатели сами определяют период атрибуции — количество дней после показа рекламы, в течение которых посещение офлайн-точки будет засчитано как конверсия.

Автор: Анна
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