Mail.ru Group запустила биржу для покупки и продажи игровых предметов

Игровое направление Mail.ru Group анонсировало тестовый запуск биржи LootDog для покупки и продажи предметов и других цифровых товаров в онлайн-играх с возможностью вывода денег, говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что новый маркетплейс позволит пользователям по всему миру быстро и удобно совершать сделки с внутриигровыми товарами, а также покупать ключи, ПИН-коды и пр. Более того, это первая площадка, где игроки могут вывести средства на свои банковские карты. На данный момент запуск осуществлен в России в тестовом режиме, в дальнейшем планируется увеличение количества доступных игр и товаров, расширение функционала и выход биржи на международный рынок.

В тестовом режиме продажа предметов будет доступна для некоторых игр Mail.ru Group, позднее разработчики смогут подключить к площадке свою игру.

Подчеркивается, что каждый пользователь LootDog может вывести полученные средства на банковскую карту — эта функция доступна через личный кабинет.

Решение о разработке биржи было принято в 2016 г. после опроса участников бета-тестирования MMORPG Revelation. Тогда более 74% респондентов поддержали идею создания официальной торговой площадки с возможностью вывода денежных средств.