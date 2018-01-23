+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Mail.ru Group запустила биржу для покупки и продажи игровых предметов

Игровое направление Mail.ru Group анонсировало тестовый запуск биржи LootDog для покупки и продажи предметов и других цифровых товаров в онлайн-играх с возможностью вывода денег, говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что новый маркетплейс позволит пользователям по всему миру быстро и удобно совершать сделки с внутриигровыми товарами, а также покупать ключи, ПИН-коды и пр. Более того, это первая площадка, где игроки могут вывести средства на свои банковские карты. На данный момент запуск осуществлен в России в тестовом режиме, в дальнейшем планируется увеличение количества доступных игр и товаров, расширение функционала и выход биржи на международный рынок.

В тестовом режиме продажа предметов будет доступна для некоторых игр Mail.ru Group, позднее разработчики смогут подключить к площадке свою игру.

Подчеркивается, что каждый пользователь LootDog может вывести полученные средства на банковскую карту — эта функция доступна через личный кабинет.

Решение о разработке биржи было принято в 2016 г. после опроса участников бета-тестирования MMORPG Revelation. Тогда более 74% респондентов поддержали идею создания официальной торговой площадки с возможностью вывода денежных средств.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 января / Комментарии
В Яндекс.Директе появится медийная реклама

В Яндекс.Директе появится медийная реклама

Рекламодатели смогут размещать медийную рекламу на площадках, подключённых к Рекламной сети Яндекса, с помощью Яндекс.Директа, сообщает Яндекс. Ранее с медийной рекламой можно было работать только в сервисе Яндекс.Дисплей.

далее →

18 января / Комментарии
Почта России впервые запускает дистанционную продажу продуктов питания

Почта России впервые запускает дистанционную продажу продуктов питания

Почта России впервые запускает дистанционную продажу и доставку россиянам продуктов питания через специальный каталог торговой площадки «Почта Маркет». Он представлен во всех 876 отделениях почтовой связи Тверской области, где реализуется пилотный проект.

далее →

17 января / Комментарии
«Ашан» запустит онлайн-продажу скоропортящихся продуктов в Москве во второй половине 2018 года

«Ашан» запустит онлайн-продажу скоропортящихся продуктов в Москве во второй половине 2018 года

Директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» сообщила о том, что во второй половине 2018 года ритейлер намеревается запустить онлайн-продажу скоропортящихся продуктов в Москве.

далее →

10 января / Комментарии
H&M готовит к запуску секретный онлайн-проект

H&M готовит к запуску секретный онлайн-проект

Шведская Hennes & Mauritz (H&M), один из крупнейших фэшн-ритейлеров на мировом рынке, готовится к запуску нового онлайн-проекта. В настоящее время официальное название нового проекта не раскрывается, работы ведутся под кодовым словом P12.

далее →

9 января / Комментарии
Amazon оформила патент на «умное» зеркало

Amazon оформила патент на «умное» зеркало

Компания Amazon оформила патент на зеркало дополненной реальности, которое поможет примерить любой наряд и посмотреть, как он будет выглядеть на человеке при разных условиях освещенности и фона.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!