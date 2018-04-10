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Mail.Ru Group запустила онлайн-витрину «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств

Mail.Ru Group запустила сервис «Все аптеки» для поиска лекарств с доставкой в ближайшую аптеку. К сайту подключено больше 40 тыс. аптек в большинстве регионах России.

На сайте доступны лекарства, витамины, БАДы, медицинские устройства, средства гигиены и прочее. Минимальная сумма покупки составляет в среднем 300-500 рублей, забрать и оплатить заказ можно в выбранной аптеке на следующий день. В будущем холдинг планирует добавить опцию выбора товаров из имеющихся в наличии с возможностью забрать их через несколько часов после заказа.

Стоимость заказа в разных аптеках может отличаться. Она зависит от партнёра и его условий, пояснили в Mail.Ru Group.

Среди партнеров сервиса — аптечная сеть «36,6» и фармацевтические компании «Катрен» (сервис «Аптека.Ру») и ЦВ «Протек» (сервис «ЗдравСити»), которые работают с аптеками «Планета здоровья», «АСНА», «А-Мега», «Самсон-Фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да Здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и другими.

Автор: Анна
Теги: продажа открытие онлайн-витрина лекарства
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