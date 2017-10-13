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Mail.Ru Group запустила собственный маркетплейс с товарами из Китая

Компания Mail.Ru Group запустила собственный маркетплейс Pandao с товарами из Китая. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

На интернет-ресурсах pandao.ru и panda.store можно найти не менее 170 тыс. товаров из различных категорий. По данным сервиса регистрации доменов Ru-Center, Mail.ru Group купила домен Pandao 2 сентября 2017 г.

Mail.Ru Group официально не объявляла о запуске маркетплейса. На сайт обратил внимание РБК. Издание заметило, что на сайте в разделе «О нас» говорится, что «сервис Pandao.ru предоставлен ООО «Мэйл.Ру». Кроме того, там указаны реквизиты юридического лица, входящего в Mail.Ru Group, и адрес московской штаб-квартиры IT-холдинга.

Оплачивать товары можно как картами Visa и MasterCard, так и системами Apple Pay и Android Pay. Заказ за 15-45 дней доставит «Почта России»: отслеживать посылку можно через приложение. Гарантия на товар распространяется на всё время доставки плюс 14 дней.

Главным конкурентом для новой площадки станет AliExpress, самый популярный маркетплейс в России. Ежемесячно сайт китайской интернет-площадки посещают 22,5 млн человек в России. Представитель AliExpress от комментариев отказался. Уполномоченный холдинга Mail.Ru Group Георгий Лобушкин также отказался от комментариев.

В Google Play и App Store уже появились приложения Pandao. При всем этом в разделе «Покупки» Pandao располагается на 9 месте и 8 месте соответственно. У Pandao есть аккаунты во «ВКонтакте», Инстаграме, Фейсбуке и «Одноклассниках». Первые записи в сообществах размещены 3 октября текущего года. Президент государственной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подчеркнул, что развитию Pandao помогут «богатые внутренние возможности и множество недорогого трафика» Mail.Ru Group.

Напомним, что в конце сентября AliExpress запустила в России крупнейший китайский интернет-магазин Tmall. Это первый выход Tmall за пределы Китая.

Автор: Анна
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