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Mail.ru Group запустит маркетплейс рекламных приложений

Mail.ru Group в рамках стратегии развития экосистемы маркетинговых инструментов объявляет о запуске myTarget App Marketplace — магазина внешних приложений, расширяющих функциональные возможности рекламной платформы myTarget. AdTech компании и разработчики смогут интегрировать свои решения в инфраструктуру myTarget и монетизировать их. Внешние сервисы позволят кастомизировать инструменты системы под индивидуальные задачи разных рекламодателей — от малого и среднего бизнеса до крупных клиентов и агентств.

Сторонние приложения смогут расширить возможности платформы для еще более гибкой настройки кампаний, в том числе таргетингов, инструментов оптимизации и атрибуции каналов. Кроме того, с их помощью рекламодатели смогут получить дополнительные инсайты — отчеты и исследования — для повышения эффективности инвестиций в digital-продвижение. App Marketplace будет доступен всем рекламодателям, благодаря чему разработчики смогут охватить широкую аудиторию целевых клиентов и выстроить долгосрочные отношения с ними. Простая система взаимодействия между участниками маркетплейса даст возможность владельцам приложений сконцентрироваться на качестве и эффективности разработки программного обеспечения и сократить ресурсы на организационные процессы.

«Рынок digital-маркетинга развивается стремительными темпами. Потребности рекламодателей меняются и переходят от стандартных решений к кастомизированным гибким сервисам, отвечающим уникальным требованиям бизнеса. Mail.ru Group постоянно расширяет и совершенствует экосистему маркетинговых инструментов, чтобы помогать клиентам выстраивать максимально эффективные кампании, в том числе для решения performance-задач. Именно поэтому мы развиваем партнерства с внешними разработчиками и игроками рынка, которые могут использовать свою экспертизу для расширения возможностей доступных инструментов», — комментирует Максим Зенин, директор по рекламным продуктам, Mail.ru Group.

Разработчики могут устанавливать разные модели оплаты за использование приложений в myTarget App Marketplace:

  • CPM — оплата за тысячу показов в рекламной кампании, сгенерированной сервисом;
  • CPE — оплата за событие, которое разработчик устанавливает самостоятельно. Например, составление сложного отчета по проведенной рекламной кампании или месяц использования приложения.

У рекламодателей появится возможность повышать гибкость приложений, доступных в App Marketplace, за счет прямой коммуникации с разработчиками и обсуждения индивидуальных бизнес-задач. В то же время любая компания, у которой есть релевантные ресурсы, может добавлять свои продукты в маркетплейс и в дальнейшем предоставлять доступ к ним для других игроков рынка.

Для попадания в App Marketplace приложению необходимо пройти модерацию myTarget — важно, чтобы продукт решал задачи рекламодателей и отвечал требованиям платформы. Особое внимание при модерации уделяется безопасности сторонних приложений и политикам работы с данными рекламодателей. При этом рекламодатели сами выбирают, к каким обезличенным данным и настройкам кампаний открывать доступ внешним сервисам.

До конца года рекламодатели получат доступ к следующим приложениям в маркетплейсе:

  • X5 Sales Lift и Sales Conversion от Х5 Retail Group — позволяет замерять эффект от рекламы и ее влияние на продажи, тестировать эффективность разных таргетингов или креативов.
  • Self Service BLS от Buzzoola — дает возможность рекламодателям самостоятельно оценивать влияние рекламной кампании на brand-метрики.
  • Динамические креативы от Adluxe — позволяет рекламодателям автоматизированно персонализировать рекламное обращение для разных целевых аудиторий.

В разработке находятся приложения по оптимизации OLV кампаний под установленные KPI по видимости, IVT и проценту полных просмотров, автоматическому управлению черными списками сайтов и другим полезным для рекламодателей функциям. Витрина myTarget App Marketplace станет доступна всем клиентам в начале 2020 года.

Автор: Анна
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