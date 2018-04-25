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Привлечение клиентов RSS

Mail.Ru Group посоревнуется в контексте с Яндексом и Google

Mail.Ru Group запустит поисковую контекстную рекламу на своих площадках: на сайте Mail.ru, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», на сервисе объявлений «Юла». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Таргетирование на основе поисковых запросов будет доступно для всех рекламных форматов и площадок платформы myTarget. Рекламодатели смогут через myTarget указать текст объявления и настроить поисковые фразы, при вводе которых пользователи будут видеть рекламу.

Как отмечают «Коммерсанту» участники рынка, «сейчас аукцион в „Яндексе“ и Google перегрет, многие рекламодатели были вынуждены снизить активность в этих системах из-за слишком высокой стоимости. Если Mail.Ru Group предложит приемлемое соотношение цены и эффективности рекламного продукта, он сможет быстро привлечь большое количество новых рекламодателей, для которых важен поисковый контекст».

Mail.Ru Group обладает большой базой данных о пользователях и улучшенными возможностями таргетинга в социальных медиа, рассказал изданию директор по работе с клиентами Catzwolf Group Александр Верещагин. Он добавил, что пользователи уходят от классического поиска товаров и услуг в поисковиках, чаще используют социальные сети и мессенджеры.

В 2017 г. выручка Mail.Ru Group от интернет-рекламы выросла на 28,9% и составила 23,8 млрд руб.

Автор: Анна
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