Mail.ru запустил автоматическое отслеживание покупок из онлайн-магазинов

Почта сервис Mail.ru запустил опцию автоматического отслеживания покупок из онлайн-магазинов. Как рассказали в пресс-службе компании, функция была создана для удобства покупателей, которым приходит большое количество писем о готовности заказов.

Пользователи десктопной версии электронной почты теперь могут увидеть виджет, который показывает текущий статус покупки. В нем отражена основная информация: наименования и снимки товаров, дата отправки и этап доставки. Данные обновляются автоматически, и потребителю не придется искать нужное письмо от онлайн-магазина. В виджет также добавлена кнопка быстрого перехода в магазин, если у пользователя возникают вопросы по заказу. Как уточнили в Mail.ru Group, сообщения от ритейлеров группируются в виджет с помощью технологии машинного обучения.

В обновленном интерфейсе почты отображены заказы от таких игроков онлайн-рынка, как AliExpress, Wildberries, Lamoda, Sportmaster и МТС. Со временем Mail.ru планирует увеличить число подключенных к виджетам интернет-магазинов.

Новая опция доступна всем пользователям «Почты Mail.ru» в десктопной версии, в ближайшее время она также появится в мобильных приложениях.