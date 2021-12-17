Major Fashion Day: логистика и фулфилмент для fashion-ритейлеров

Как fashion-ритейлеры решают задачи по поставкам товаров из Азии, организовывают процесс маркировки, какие логистические модели выбирают для обеспечения роста омниканальных продаж и выхода на маркетплейсы — эти и другие вопросы обсудили 9 декабря участники онлайн-конференции Major Fashion Day.

Бум инвестиций в складскую недвижимость для онлайн-ритейла

Рынок складской недвижимости за последние два-три года сделал качественный скачок: значительно выросло количество новых площадей, а объем инвестиций за последние два года увеличился кратно и достиг 41 млрд рублей в 2020 году. По прогнозу Knight Frank, объем вложений в этот сегмент по итогам 2021 года значительно превысит прошлогодний уровень.

За последние 10 лет объем рынка складской недвижимости увеличился в три раза и достиг 31 млн м2, из них 16 млн м2 в Московском регионе. Однако вакантных качественных складов в России практически нет, что во многом обусловлено постоянно растущим спросом со стороны e-com компаний, в особенности маркетплейсов.

«Доля вакантных площадей у нас стремится к нулю практически во всех регионах, в результате происходит взрывной рост арендных ставок, за последние 10 месяцев ставка выросла на 1000 рублей. Рынок разогревают онлайн-игроки, у которых бизнес растет бешенными темпами», — рассказал в ходе онлайн-конференции Максим Загоруйко, директор по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank.

В связи с этим в сегменте складской недвижимости продолжится спекулятивный рост инвестиций в новые объекты. В ближайшие несколько лет спрос на складские помещения будет определяться компаниями из сферы e-commerce, которые наращивают складские мощности в связи с увеличением объемов продаж. Поэтому среди девелоперов борьба за этих клиентов будет нарастать.

Преобладание формата built-to-suit

Еще один из трендов на ближайшие несколько лет — это преобладание формата built-to-suit (BTS), когда клиенты приходят и заказывают себе нужный объект. В настоящее время объем сделок на российском рынке складской недвижимости в сегменте BTS достиг уже 60%.

Логистические операторы, чья стратегия основана на строительстве собственных складских мощностей, будут расширять свои мощности. Такая бизнес-модель позволяет не зависеть от арендодателей и создавать нужную инфраструктуру под клиентов. Именно такую стратегию для себя выбрал складской и фулфилмент-оператор Major Terminal, компания строит складские мощности по уникальным архитектурным проектам с развитой инфраструктурой. Это позволяет не зависеть от арендодателей и создавать удобную топологию для обслуживания различных клиентов с омниканальной стратегией продаж.

По словам Юрия Павлюка, коммерческого директора Major Cargo Service, площадь собственных складов Major динамично расширяется. Так, в первом квартале 2022 года к существующим терминалам Логопарка Major в Павловской Слободе площадью 61 000 м2 добавится новая площадка на 32 000 м2. А весной 2022 будет начато строительство еще одного терминала на 27 000 м2 с плановой сдачей в эксплуатацию в конце 2022 года. На территории Логопарка находится таможенный склад открытого типа и сортировочный центр сборных перевозок по России.

Инвестиции в развитие Логопарка Major позволят поддержать растущие потребности участников рынка в качественных услугах фулфилмента.

Логистика в руках одного оператора на примере глобального fashion ритейлера LPP

В России ежегодно расширяется число товаров подлежащих обязательной маркировке. В fashion-индустрии с прошлого года в обязательном порядке начали маркировать шубы и меха, обувь, парфюмерную продукцию, с этого года — некоторые виды одежды и текстиля, с 2022 года перечень товаров легкой промышленности правительство планирует расширить. Выросшие расходы из-за ее введения импортерам и российским производителям fashion индустрии можно оптимизировать за счет качественного и точного планирования логистических бизнес-процессов.

Глобальный производитель и ритейлер LPP, управляющий сетями Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, имеет больше тысячи зарубежных контрагентов и присутствует в 30 странах. Но поскольку маркировка — это чисто российское требование, то ритейлер решил ее организовать на таможенном складе в России.

LPP сотрудничает с российским логистическим оператором полного цикла Major с 2012 года. На первоначальном этапе ритейлер занимал около 4 тыс. м2 складских площадей, но постепенно сотрудничество расширялось, и в 2016 году компания переехала в новый склад площадью 13 тыс. м2 в Логопарке Major, Павловская слобода.

Спустя год ритейлер запустил онлайн-продажи в России. Для поддержки продаж был организован фулфилмент-центр на этой же территории, а в 2021 году — таможенный склад для маркировки товаров «Честный Знак». Это дало возможность организовать весь процесс обработки товара на территории одного логопарка.

Однако при открытии таможенного склада надо учесть очень много факторов и точно все рассчитать, предупреждает ритейлер. «Надо определить точное количество сканеров, принтеров, согласовать с таможней количество персонала, которое будет работать на складе. Важно понимать, что увеличить количество сотрудников без согласования с начальником таможенного поста нельзя, а оперативно это сделать сложно. Если неправильно определить площадь склада, то весь процесс согласования и оформления с таможенными органами придется запускать заново, на это уйдет больше трех месяцев. Поэтому планирование в этом процессе — суперважно», — поделился опытом Александр Самотаев, директор по логистике польской компании LPP.

«Очень важно, чтобы товар, который попадает под маркировку „Честный знак“, был в руках профессионала и одного логистического оператора, так как эта задача разбита на несколько важных этапов. Сначала отгрузка и формирование документов на стороне продавца. Затем согласование и проверка документов с таможенным представителем, пересечение границы с ЕАЭС и оформление процедуры таможенного транзита (если требуется) до внутреннего поста. Далее открывается процедура таможенного склада, на который надо переместить товар и промаркировать его. Затем необходимо оформить документы на перемещение товара с таможенного на коммерческий склад.

Когда один логистический оператор контролирует весь цикл перемещения товара — загрузку, маркировку, выпуск в свободное обращение, то у импортера сокращается количество ошибок. И это напрямую отражается на его доходности бизнеса», — подчеркнул Антон Пыльнов, руководитель центра таможенного оформления СЗФО Major Cargo Service.

«У нас есть примеры, когда при качественном планировании не возникает никаких проблем и товар своевременно попадает в оборот, а при выявлении расхождений возникают сложности при маркировке, товар задерживается на таможенных складах и клиенты не могу продать его по „первой цене“. Одна неправильно оформленная единица товара может задержать партию товара в несколько тысяч единиц на складе на сутки и больше», — рассказал Алексей Хуторной, менеджер по развитию индустрии Fashion, Major Terminal.

По прогнозам участников рынка, в среднесрочной перспективе будет расти спрос на логистических операторов, предоставляющих услуги полного цикла для fashion ритейлеров — от получения товаров на зарубежных фабриках до отправки его курьером конечному потребителю со склада в России.

Логистический оператор, имеющий качественную экспертизу, может дать рекомендации по упрощению процедур импорта, взять на себя оформление пакета таможенных документов, организовать маркировку.

Доставка товаров из Азии стала вызовом

Пандемия нарушила все логистические процессы. Доставка из Азии в настоящее время — это еще один вызов для российских ритейлеров и импортеров. В последнее время сроки доставки грузов из Китая в Россию увеличились более, чем в два раза. Если в доковидное время наиболее оптимальным вариантом являлись мультимодальные перевозки, то теперь сроки доставки этим способом возросли и составляют от 40 до 100 дней. Большие сроки ожидания выделения оборудования и места на судне наблюдаются в азиатских странах — Китае, Корее. Во Владивостокском порту — простои судов в ожидании выгрузки, так как мощностей инфраструктуры не хватает для обработки таких неравномерных партий грузов. По словам Анны Былинкиной, менеджера по работе с ключевыми клиентами индустрии Fashion&Retail Major Cargo Service, в настоящее время наиболее прогнозируемым вариантом доставки являются автомобильный и железнодорожный транспорты, сроки варьируются от 20 до 40 дней.

Ритейлеры пересматривают договоры с китайскими фабрикам, на более ранние сроки изготовления товаров, чтобы успеть получить их к сезону, пробуют разные способы доставки — от автомобильного до авиа в поисках оптимального варианта.

Татьяна Одушкина, директор департамента логистики ритейлера Modi рассказала, что в связи с изменившимися сроками доставки в мире, компания пересмотрела производственный календарь и заложила в него логистическое плечо сроком 80 дней вместо 45. Поскольку значительный ассортимент ритейлера — это сезонные товары — была достигнута договоренность с производителями по более ранним срокам готовности товара. «Но минимизировать все риски мы не смогли, так как некоторые фабрики в Китае периодически закрывались из-за ковидных ограничений. В зависимости от специфики товара и даты готовности выбирались различные виды доставки — от моря до автомобильного транспорта. Прогнозы по срокам в логистике сейчас делать сложно, поэтому мы постоянно держим „руку на пульсе“, мониторим, где и какие по длительности наблюдаются задержки. И в зависимости от ситуации перенаправляем транспортные потоки», — отметила Татьяна Одушкина.

Полную версию онлайн-конференции можно посмотреть здесь.