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Макдоналдс открывается для посетителей после карантина в России

Макдоналдс постепенно возобновляет работу в полном объеме и с 23 июня и открывает залы всех 186 предприятий Макдоналдс в Москве. Компания гарантирует соблюдение всех мер безопасности согласно требованиям контролирующих органов и региональных властей.

В зависимости от текущей загруженности заведения будет предусмотрено несколько возможностей для обслуживания: только навынос или привычный формат посещения Макдоналдс, когда гость может поесть в зале либо взять свой заказ с собой.

«Мы рады вновь приветствовать гостей в предприятиях Макдоналдс в Москве. Безопасность посетителей и сотрудников — наш главный приоритет, поэтому мы разработали дополнительные меры безопасности, которые включают соблюдение безопасной дистанции при ограничении количества гостей внутри наших предприятий в любое время, выдачу заказов только за стол, установку пластиковых экранов между столами и терминалами самообслуживания, а также станции для дезинфекции рук при входе, — отметил Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России. — Будучи неотъемлемой частью российской экономики, для Макдоналдс было важно поддержать россиян во время кризиса. В этот период для нас было важным сохранить рабочие места всех 60 000 сотрудников, поддержать их различными программами финансовой помощи, повысить их заработную плату и помочь в пересмотре ставок по текущим ипотечным кредитам. Мы поддержали 160 поставщиков компании, на производствах которых работают более 100 000 сотрудников, продолжая наши партнерские взаимоотношения, что способствовало преодолению кризиса. И конечно, за время пандемии как социально-ответственная компания Макдоналдс инвестировал около 500 млн рублей в социальные инициативы по предоставлению обедов врачам скорой медицинской помощи и волонтерам, а также в переоборудование наших предприятий для соблюдения высочайших мер безопасности».

16 июня с соблюдением необходимых ограничений в столице открылись летние веранды компании Макдоналдс. В первые же дни летние площадки предприятий Макдоналдс в Москве посетило более 1,5 млн человек.

С соблюдением всех мер безопасности и в соответствии с требованиями местных органов власти уже открыты для посетителей залы в Башкортостане: шесть предприятий в Уфе, одно в Стерлитамаке и одно в Нефтекамске. Летние веранды принимают посетителей в Белгороде, Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске. По мере снятия ограничений Макдоналдс готов возобновить свою работу в остальных регионах России, соблюдая при этом все требования региональных властей и обеспечивая безопасность сотрудников и гостей.

В Макдоналдс разработан комплекс мер повышенной безопасности, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей:

  • Для обеспечения социальной дистанции во всех предприятиях действует частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения. Для соблюдения социального дистанцирования нанесена разметка как внутри, так и за пределами предприятия. Кроме того, в каждом ПБО работает специальный сотрудник, регулирующий поток гостей и помогающий им с навигацией.
  • При входе в Макдоналдс всем гостям предлагают продезинфицировать руки. Если зал открыт для обслуживания за столами, посетитель получает локатор с номером стола, за которым будет ожидать свой заказ. Все локаторы дезинфицируются после каждого гостя.
  • Зоны приема и выдачи заказов оборудованы защитными экранами, которые призваны обеспечить безопасность посетителей и сотрудников.
  • Экраны киосков самообслуживания и пин-пады дезинфицируются сотрудниками каждые 15 минут.
  • Обслуживание всех заказов внутри и навынос осуществляется путем бесконтактной передачи.
  • В некоторых регионах между некоторыми посадочными местами в зале будут установлены защитные экраны для безопасности посетителей, а на столах, за которые нельзя садиться для соблюдения социальной дистанции, размещены специальные стикеры.
  • В залах и на кухне круглосуточно работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
  • Макдоналдс продолжил практику разделения потоков гостей и курьеров для обеспечения безопасного обслуживания.
  • В туалетных комнатах для гостей можно воспользоваться антибактериальным мылом и антисептиком для рук.
  • Сотрудники дезинфицируют столы и стулья каждый час.

Ключевые элементы данной концепции будут использоваться во всех предприятиях сети Макдоналдс в России в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и региональных органов власти.

Все сотрудники предприятий Макдоналдс строго соблюдают необходимые гигиенические требования: проходят температурный контроль перед выходом на смену, всегда работают в масках, которые меняют минимум раз в три часа, и нитриловых перчатках и моют руки не реже одного раза в час. В течение дня проводится дезинфекция 59 рабочих зон на производстве и в служебных помещениях, каждый час дезинфицируются поверхности, с которыми наиболее часто соприкасаются работники, например сенсорные экраны кофе-машин, ручки холодильников и тд. ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха работают в круглосуточном режиме на кухне и в зале.

За время пандемии Макдоналдс внедрил ряд программ для поддержки своих сотрудников. Также компания повысила оклады и почасовые ставки сотрудников более 630 предприятий с 1 июня 2020 года, тем самым увеличив годовой фонд оплаты труда на 600 млн. Рублей

Автор: Анна
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