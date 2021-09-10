МАКС и Master Delivery объявляют о начале сотрудничества

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) и компания Master Delivery, развивающая бренд ультрабыстрой доставки «Прямиком», подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на полях New Retail Forum. В планах — совместные информационные активности по ключевым вопросам российского рынка курьерской доставки.

МАКС и Master Delivery договорились о содействии в создании благоприятных условий для развития отрасли курьерской доставки в России. Сотрудничество предполагает обмен информацией о рынке доставки, организацию и проведение тематических мероприятий, а также иные проекты, представляющие взаимный интерес в контексте рамочного соглашения.

Кроме того, компания Master Delivery войдет в «Реестр надежных курьерских служб», созданный МАКС совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Это комплексный проект, направленный на поддержку российского рынка доставки, ко всем его участникам предъявляются повышенные требования к качеству оказания услуг и репутационной ответственности.

«Мы искренне надеемся, что взаимодействие с нашим партнером Master Delivery в рамках заключенного соглашения будет плодотворным и взаимовыгодным. Как отраслевая ассоциация мы заинтересованы в реализации тех инициатив, результатом которых будет реальная помощь и поддержка всей отрасли. Работа в ее интересах — наивысший приоритет для нас», — говорит Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб.

Игорь Шиянов, генеральный директор Master Delivery, комментирует: «Соглашение с МАКС — очередной шаг компании Master Delivery и нашего сервиса ультрабыстрой доставки „Прямиком“ в направлении совершенствования городской инфраструктуры для доставки. Качественная и быстрая доставка — это основа электронной торговли, и мы рассматриваем сотрудничество с ассоциацией как важный этап в укреплении этой основы. Мы благодарим нашего партнера — Межрегиональную ассоциацию курьерских служб — и выражаем надежду на поддержку и плодотворную совместную работу».

В августе Master Delivery приняла участие в первом заседании рабочей группы по экспресс-логистике при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Группа организована по инициативе и непосредственном участии МАКС и ставит задачей поднять на государственный уровень острые вопросы, связанные с необходимостью создания безопасной и комфортной городской инфраструктуры для служб доставки.