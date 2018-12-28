Максим Фалдин переводит интернет-магазин дорогой детской одежды Little Gentrys в режим «эконом-плюс»

Максим Фалдин, сооснователь и бывший гендиректор электронного супермаркета Wikimart, сообщил о перезапуске своего нового проекта — интернет-магазина дорогой детской одежды Little Gentrys. Предприниматель намерен уйти из премиум-сегмента в средний и за счёт этого значительно увеличить долю на рынке.

Два потенциальных покупателя не договорились с Фалдиным о цене, и предприниматель отказался от предыдущих планов. Теперь он собирается сменить бизнес-модель и уйти в сегмент «эконом-плюс». Об этом он рассказал изданию vc.ru.

«Мы поняли, что нам проще поменять бизнес-модель и развивать компанию самостоятельно», — говорит Фалдин.

На перезапуск потребуется 10-20 млн рублей. Фалдин говорит, что такие деньги у компании есть, но в дальнейшем потребуется внешний инвестор. Предприниматель не уточнил, какую сумму он планирует привлекать.

В рамках перезапуска ритейлер сократил весь штат, сейчас идёт набор новой команды. Для чего необходим такой шаг, Фалдин не объяснил, как и не ответил на вопрос, сколько сотрудников работали в компании до сокращения.

После перезапуска и обновления ассортимента планируется увеличить клиентскую базу: сейчас на сайте 60 тысяч зарегистрированных пользователей, из них постоянных покупателей — 6000 человек. Фалдин хочет, чтобы постоянных покупателей было значительно больше — 100 тысяч. Средний чек при этом снизится с 10-11 тысяч до 5000-6000 рублей.

Выручка компании в 2017 году снизилась с 177,7 млн до 132 млн рублей за год. В 2018 году показатель не должен опуститься ниже 100 млн рублей, считает Фалдин. В 2019 году Фалдин не ожидает роста выручки, скорее всего она будет ниже.

Фалдин считает, что рынок детских товаров и одежды находится в очень хорошем состоянии. И даже если бы удалось продать Little Gentrys, то он остался бы работать в этом сегменте.