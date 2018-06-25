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Максим Фалдин планирует привлечь в свой проект 60 млн рублей на краудинвестинговой площадке

Максим Фалдин, основатель онлайн-бутика детской одежды Little Gentrys, объявил о намерении создать акционерное общество и выпустить акции, чтобы привлечь новый раунд финансирования. Предприниматель рассчитывает привлечь 60 млн рублей в обмен на 14400 привилегированных акций. Привлечение инвестиций будет происходить на краудинвестинговой площадке StartTrack (ООО «Старттрек») — инвесторам не потребуется брокерский счет, а минимальная сумма инвестиций составит 100 тысяч рублей.

Это первый на российском финансовом рынке случай, когда частные инвесторы смогут в режиме онлайн инвестировать в капитал непубличной компании. Представитель StartTrack подчеркивает, что приобрести акции сможет определенный круг инвесторов, которые зарегистрировались и получили аккредитацию на площадке.

Сделка будет структурирована как договор специализированного займа с ООО «Джентрис», в соответствии с которым часть средств каждого инвестора будет конвертирована в акции в течение 6-9 месяцев с момента перечисления средств на счет компании. Оставшаяся часть средств будет выплачена инвесторам в течение 2-2,5 лет с начислением доходности.

Автор: Анна
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