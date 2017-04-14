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Максим Гришаков возглавит «Яндекс.Маркет»

Должность генерального директора «Яндекс.Маркета» с мая 2017 года займет нынешний коммерческий директор компании Максим Гришаков. 

С конца 2016 года Гришаков совмещал должность коммерческого директора «Яндекса» и руководство коммерческим блоком «Яндекс.Маркета». Он приступит к своим обязанностям в новой должности с мая 2017 года.

Временно исполняющим обязанности коммерческого директора «Яндекса» будет назначен Бернар Люке, который сейчас занимает пост руководителя по международным продажам компании.

Максим Гришаков перешёл в «Яндекс» в июне 2015 года, до этого он почти два года возглавлял сеть магазинов Spar в Москве и Владимире. В 2011-2012 годах он возглавлял российский офис Kimberley-Clark, до этого занимал руководящие должности в российском и мексиканском представительствах Wrigley.

Павел Алёшин сообщил о своём уходе из «Яндекс.Маркета» в ноябре 2016 года. Он сказал, что решил «начать новую жизнь» и открыт к предложениям. Позже стало известно, что Алёшин вошёл в совет директоров ритейлера «220 вольт».

Автор: Анна
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