Максим Гришаков займёт пост CEO сети мебельных гипермаркетов Hoff
Бывший глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков займёт пост CEO российской сети мебельных гипермаркетов Hoff, об этом сообщил сооснователь компании Михаил Кучмент на своей странице в Facebook.
На новом месте Максим Гришаков займется операционным управлением бизнесом и продолжит цифровую трансформацию компании. В конце сентября он покинул пост руководителя «Яндекс.Маркета», который занимал с 2017 г. При нем компания организовала совместный со Сбербанком проект — маркетплейс «Беру».
«Мы с Александром Зайонцем не „уходим на пенсию“, а будем активно участвовать в жизни компании и помогать команде добиваться самых амбициозных целей!», — подчеркнул Михаил Кучмент.
Гришаков пришел в маркетинговую индустрию в 1997 г., заняв должность директора по маркетингу Wrigley в России и Восточной Европе, где вскоре стал управляющим директором российского подразделения. С 2009 по 2010 г. он был вице-президентом мексиканского подразделения Wrigley, а в 2011 г. возглавил российский офис Kimberley-Clark. С ноября 2013 по 2015 г. Гришаков был главным исполнительным директором сети супермаркетов Spar в России, а в июне 2015 г. перешел в «Яндекса» на позицию коммерческого директора.
Российская сеть по продаже мебели и товаров для дома Hoff принадлежит компании «Домашний интерьер». Выручка сети за 2020 г. составила 34,9 млрд руб., а чистая прибыль — 1 млрд руб. Второго декабря ритейлер зарегистрировал новый товарный знак.