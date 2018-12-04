МаксиПост и PimPay готовы возвращать интернет-магазинам наложенные платежи, не дожидаясь доставки

МаксиПост — одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки в России, расширила список сервисов для клиентов. С ноября 2018 года курьерская служба готова обеспечивать заинтересованным интернет-магазинам ускоренные перечисления наложенных платежей. Такая возможность стала доступна благодаря интеграции информационной системы МаксиПост с платформой PimPay, которая предоставляет интернет-магазинам сервисы по оптимизации финансов и логистики.

Новый продукт ориентирован на интернет-магазины, которые работают с покупателями по модели постоплаты — по факту получения заказа. Он позволяет онлайн ритейлерам получать наложенные платежи, не дожидаясь доставки, — сразу же в день отправки товара. Как только товар отправлен, интернет-магазину становится доступен лимит до 80% от его стоимости. Любую необходимую сумму в рамках лимита он может сразу же вывести на свой счет и уже на следующий день пустить их в оборот (например, закупить новый товар).

Объем доступного лимита рассчитывается автоматически, исходя из данных об объемах отправленных посылок. Данные (статусы отправлений), благодаря интеграции попадают из информационной системы МаксиПоста напрямую в PimPay. Интернет-магазин через личный кабинет может запросить нужную сумму и в течение одного рабочего дня получить ускоренный платеж. Процентная ставка зависит от объемов отправок интернет-магазина и показателей качества работы курьерской службы (например, своевременного перечисления денег от покупателей в PimPay, прозрачности взаиморасчетов и т.д.). Интернет-магазины, которые делают отправки через МаксиПост, получают финансирование по минимальной ставке 0,1539%. Комиссия считается только за время использования денег. Для интернет-магазинов, которым требуется существенная сумма (более 10 млн. руб.) PimPay предоставляет индивидуальные тарифы с более низкими ставками.

Запуск нового направления — ответ МаксиПост на потребности рынка. По словам Алексея Прыгина, исполнительного директора МаксиПост, «На рынке e-commerce жесткая конкуренция, игрокам необходимы оборотные средства для развития, повышения продаж, привлечения клиентов. Иногда играет роль даже лишний день! Благодаря новой услуге наши клиенты смогут быстро двигаться вперед, исключив какие-либо простои. Это значимый фактор для повышения их конкурентоспособности».

По словам Романа Лаврентьева, руководителя финансовых сервисов PimPay, «По нашему опыту, по разным причинам срок возврата денег из курьерской службы в интернет-магазин за выкупленные посылки может достигать 28 дней. Это очень много для такой динамичной отрасли как электронная коммерция. Используя наш сервис, ритейлер может избежать кассового разрыва и заработать в два раз больше денег, чем обычно — ожидая их возврата после доставки».

Первым клиентом МаксиПост, воспользовавшимся новой услугой, стал крупный российский интернет-магазин.