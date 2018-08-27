МаксиПост купила «Шустрого зайца»

МаксиПост, одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки для интернет-магазинов, продолжила подготовку к началу высокого сезона. Компания усилила свои ресурсы и расширила зону покрытия за счет приобретения курьерской службы «Шустрый Заяц». По итогам сделки МаксиПост контролирует 100% компании. Стоимость сделки не разглашается. Основатель «Шустрого Зайца», Ольга Васимова, вошла в Совет Директоров МаксиПоста в статусе коммерческого директора.

«Шустрый Заяц» создана в 2015 году. Ее основная специализация — курьерская доставка до двери покупателя в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с максимальным покрытием в областях присутствия: суммарно компания обслуживает более 4000 населённых пунктов. Доставка осуществляется до покупателя с возможностью примерки и частичного выкупа, приемом наложенного платежа как наличными средствами, так и банковской картой. Своим клиентам компания также предоставляет расчетно-кассовое обслуживание с помощью современных программно-кассовых решений Модуль Банка в полном соответствии с 54 ФЗ.

Основой клиентской базы «Шустрого Зайца» являются крупные логистические операторы, передающие свои заказы на аутсорсинг, а также средние и небольшие интернет-магазины. В настоящий момент оператор обрабатывает более 1500 отправлений в сутки, выкупаемость заказов составляет 98%. Среднемесячная выручка «Шустрого Зайца» за второй квартал 2018 года составила более 7 млн рублей, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Комментирует Алексей Прыгин, исполнительный директор МаксиПост: «Доставка по областям городов-миллионников за разумные деньги — это давно назревшая необходимость для рынка. Сегодня многим службам проще, быстрее и даже дешевле доставить посылку в Воронеж или Новосибирск, чем, скажем, в деревню Деденево Дмитровского района Московской области. Благодаря сделке МаксиПост стала единственной курьерской службой на рынке, которая доставляет посылки по всем городам и Московской, и Ленинградской областей. И делает это быстро и за разумные деньги».