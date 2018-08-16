МаксиПост усиливает безопасность

МаксиПост, одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки для интернет-магазинов, объявляет о расширении совета директоров и введении новой должности — вице-президента по безопасности. На этот пост назначен Алексей Манилов.

До прихода в МаксиПост Алексей Манилов более 15 лет обеспечивал безопасность бизнеса в одной из крупнейших в России логистических компаний — «СПСР — Экспресс», где он проработал в статусе заместителя генерального директора по безопасности с 2002 по 2017гг. Ранее (1999 — 2001гг.) Алексей Манилов возглавлял информационно-аналитическое управление КБ «Флора», с 1994 по 1999гг. — работал в ОКБ им. А.С. Яковлева заместителем генерального конструктора по безопасности и протоколу.



В зону ответственности нового вице-президента входит организация работы по снижению внешних и внутренних рисков, влияющих на эффективность бизнес компании. Алексей Манилов будет обеспечивать контроль безопасности группы МаксиПост как в головном офисе, так и во всех филиалах и структурных единицах в регионах РФ, в том числе, контролировать соблюдение сотрудниками правил трудового кодекса. Также в числе его обязанностей — правовое взаимодействие с государственными структурами на различных уровнях.