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МаксиПост усиливает безопасность

МаксиПост, одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки для интернет-магазинов, объявляет о расширении совета директоров и введении новой должности — вице-президента по безопасности. На этот пост назначен Алексей Манилов.

До прихода в МаксиПост Алексей Манилов более 15 лет обеспечивал безопасность бизнеса в одной из крупнейших в России логистических компаний — «СПСР — Экспресс», где он проработал в статусе заместителя генерального директора по безопасности с 2002 по 2017гг. Ранее (1999 — 2001гг.) Алексей Манилов возглавлял информационно-аналитическое управление КБ «Флора», с 1994 по 1999гг. — работал в ОКБ им. А.С. Яковлева заместителем генерального конструктора по безопасности и протоколу.

В зону ответственности нового вице-президента входит организация работы по снижению внешних и внутренних рисков, влияющих на эффективность бизнес компании. Алексей Манилов будет обеспечивать контроль безопасности группы МаксиПост как в головном офисе, так и во всех филиалах и структурных единицах в регионах РФ, в том числе, контролировать соблюдение сотрудниками правил трудового кодекса. Также в числе его обязанностей — правовое взаимодействие с государственными структурами на различных уровнях.

По словам Денис Иванникова, председателя Совета директоров МаксиПост, «Мы стоим на пороге больших перемен, и рынок логистики в целом, и наша компания, в частности. Логистика бурно развивается, рынок трансформируется, консолидируется, конкуренция на нем обостряется. В планах МаксиПоста — также серьезные трансформации, значительный рост и создание сильной международной компании с мощной инфраструктурой и широкой филиальной сетью. И нам нужно быть твердо уверенными в том, что реализации этих планов ничего не помешает. Безопасность бизнеса — необходимый фактор успеха».

Автор: Анна
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