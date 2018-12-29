МаксиПост выходит на финансовый рынок

МаксиПост — одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки в России, начала предоставлять услуги доставки, требующие удаленной идентификации личности. Этот сервис востребован банками и страховыми компаниями (отправка клиентам банковских карт и страховых полисов), а также телеком-компаниями (доставка сим-карт).

Услуга стала доступна благодаря новому приобретению: в декабре 2018 года МаксиПост выкупила 51% акций компании КНД (КартаНаДом) — специализированного оператора по доставке кредитных банковских карт. «КартаНаДом» образована в 2013 году и несколько лет развивалась в рамках курьерской компании СПСР Экспресс. Это первый на российском рынке оператор подобного рода услуг и одна из немногих компаний в РФ, имеющих статус банковского платежного агента (БПА), который дает разрешение на доставку банковских продуктов с удаленной идентификацией пользователей (в альтернативном случае доставку банковских продуктов могут осуществлять только сотрудники данных организаций).

Среди клиентов КНД — Ростелеком, ведущие банки России и многие другие финансовые, страховые и телекоммуникационные компании, работающие на территории РФ. КартаНаДом — оператор обработки персональных данных, обслуживает свыше 100 городов и постоянно расширяет географию доставки. Компания использует уникальную технологию, позволяющую отслеживать движение карт и передавать информацию о статусе карты, GPS координаты и фотографическое подтверждение доставки в режиме реального времени в банк (фотографии паспорта, получателя и подписанных документов).

К концу 2018 году компания осуществляла порядка 5000 доставок в месяц. С учетом выигранных на текущий момент тендеров к апрелю 2019 года эта цифра вырастет до 35 000-40 000 в месяц.

По словам Дениса Иванникова, «Приобретение „Карты на дом“ для МаксиПост это не просто логичный шаг для дальнейшего роста, это необходимость, которую диктуют наши планы агрессивного роста — расширения географии и сферы услуг, а также выхода на новые рынки. Мы тщательно выбираем объекты для покупок и приобретаем те бизнесы, которые демонстрируют большой потенциал роста и приближают нас к достижению основной цели: стать № 1 на рынке курьерской доставки в России».

Генеральный директор компании КартаНаДом, Геннадий Солодкин, вошел в состав совета директоров МаксиПост.