МаксиПост вышла на китайский рынок
Группа компаний МаксиПост вышла на мировой рынок. Первым шагом в реализации экспансии за пределы Российской Федерации стала покупка китайской логистического платформы Guangzhou Hanxuan International Freight Forwarding Co, базирующейся в Гуанчжоу.
Приобретенная компания специализируется на консолидации и отправке посылок из Китая по всему миру. Платформой на данный момент пользуются около 400 активных отправителей — китайских интернет-магазинов. Примерно 80 тысяч посылок в день уходит в Россию и 30 тысяч — в другие страны. Ее производственные мощности составляют 45 000 кв. м складских площадей. МаксиПост закрыла сделку в феврале 2019 года и является держателем контрольного пакета акций компании.
Новая покупка приближает компанию к достижению ее основной цели — укрепить свои позиции в качестве федерального логистического оператора в России и выйти на международные рынки. За последние десять месяцев с момента выхода из состава финской группы Posti Group (Itella) МаксиПост:
- увеличила объем доставляемых посылок на внутреннем рынке в два раза: с 8-10 тыс./день до 18-20 тыс./день;
- расширила складские помещения с 3 тыс. кв.. до 13 тыс. кв.;
- усилила ресурсы и расширила зону покрытия за счет нескольких приобретений, в том числе, курьерских служб LOGSIS и «Шустрый Заяц», а также КНД (КартаНаДом) — специализированного оператора по доставке кредитных банковских карт;
- открыла новые сервисы для клиентов: доставку крупногабаритного груза, ускоренные перечисления наложенных платежей, услуги доставки, требующие удаленной идентификации личности, и т. д.;
- укрепила команду, объединив действующий топ-менеджмент, основателей приобретенных проектов, а также ведущих российских и международных экспертов — представителей рынка электронной торговли и логистики.
Для реализации новых глобальных планов МаксиПост по решению Совета Директоров обновила свой бренд. Новые логотип и название компании отражают ее стратегическую цель, основные ценности и объединяют под одним брендом все подразделения группы. Философия нового логистического холдинга — максимум опыта и профессионализма во всех продуктах и услугах: MXP — Maximum Experience.
По словам Дениса Иванникова, совладельца Группы компании MXP, «МаксиПост оказалась идеальной площадкой для формирования логистических методологий работы с электронной коммерцией. Получив ее в управление, мы не стали зацикливаться только на России, а сразу направили внимание и на внешние рынки, благодаря чему смогли реализовать очень важную для нас сделку в рекордные сроки. MXP активно осваивает новые горизонты и страны. Международный состав команды, накопленный за 19 лет опыт и твердая вера в успех делают наши шансы занять часть мирового пространства вполне реальными».
В планах компании на 2019 год — усилить свои позиции на российском и международных рынках, расширить зону покрытия и объемы отправлений, как за счет новых M&A, так и партнеров. Одна из приоритетных целей на ближайший год — открыть филиалы в Африке и закрепиться на растущем рынке африканского e-commerce.