МаксиПост вышла на китайский рынок

Группа компаний МаксиПост вышла на мировой рынок. Первым шагом в реализации экспансии за пределы Российской Федерации стала покупка китайской логистического платформы Guangzhou Hanxuan International Freight Forwarding Co, базирующейся в Гуанчжоу.

Приобретенная компания специализируется на консолидации и отправке посылок из Китая по всему миру. Платформой на данный момент пользуются около 400 активных отправителей — китайских интернет-магазинов. Примерно 80 тысяч посылок в день уходит в Россию и 30 тысяч — в другие страны. Ее производственные мощности составляют 45 000 кв. м складских площадей. МаксиПост закрыла сделку в феврале 2019 года и является держателем контрольного пакета акций компании.

Новая покупка приближает компанию к достижению ее основной цели — укрепить свои позиции в качестве федерального логистического оператора в России и выйти на международные рынки. За последние десять месяцев с момента выхода из состава финской группы Posti Group (Itella) МаксиПост:

увеличила объем доставляемых посылок на внутреннем рынке в два раза: с 8-10 тыс./день до 18-20 тыс./день;

расширила складские помещения с 3 тыс. кв.. до 13 тыс. кв.;

усилила ресурсы и расширила зону покрытия за счет нескольких приобретений, в том числе, курьерских служб LOGSIS и «Шустрый Заяц», а также КНД (КартаНаДом) — специализированного оператора по доставке кредитных банковских карт;

открыла новые сервисы для клиентов: доставку крупногабаритного груза, ускоренные перечисления наложенных платежей, услуги доставки, требующие удаленной идентификации личности, и т. д.;

укрепила команду, объединив действующий топ-менеджмент, основателей приобретенных проектов, а также ведущих российских и международных экспертов — представителей рынка электронной торговли и логистики.

Для реализации новых глобальных планов МаксиПост по решению Совета Директоров обновила свой бренд. Новые логотип и название компании отражают ее стратегическую цель, основные ценности и объединяют под одним брендом все подразделения группы. Философия нового логистического холдинга — максимум опыта и профессионализма во всех продуктах и услугах: MXP — Maximum Experience.