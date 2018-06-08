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"МаксиПост" вышла из состава финской компании и сменила владельца

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MaxiPost
MaxiPost
Курьерские службы

Курьерская служба «МаксиПост» объявляет о смене владельца и выходе из состава финской компании Posti Group.

Преобразования связаны с изменением стратегии Posti Group в России в отношении доставки для интернет-магазинов. Корпорация Itella в России будет продолжать оказывать услугу «последней мили» через МаксиПост как партнерскую компанию и других операторов доставки.

Новым бенефициарным владельцем МаксиПост стал Денис Иванников, основатель и CEO ApiShip — разработчика универсального отраслевого стандарта передачи данных между интернет-магазинами, службами доставки и агрегаторами.

На время переходного периода функцию руководства курьерской службой возьмет на себя Совет Директоров, в состав которого войдут Денис Иванников, Алексей Прыгин (исполнительный директор МаксиПост), а также ряд других, как текущих, так и новых представителей управленческой команды. Помимо операционного управления первоочередной задачей Совета является разработка стратегического плана развития компании.

«Приобретение МаксиПост является логическим продолжением всей моей предпринимательской карьеры: с начала 2000-х годов я работал как на стороне интернет-магазинов, так и на стороне курьерских служб. Моя основная цель — применить весь свой опыт в логистике и ритейле, чтобы сделать большого мощного инфраструктурного игрока на рынке курьерской доставки. Самая важная задача на текущий момент — сохранить все лучшее, что есть у компании: команду, бренд, качество. И далее — придать ее новый импульс для роста», комментирует Денис Иванников.

«МаксиПост всегда рос вместе с e-commerce, не менее чем на 40% в год — быстрее остального рынка. В 2016 году мы поняли, что нужна синергия — для нового рывка, и присоединились к команде Itella. За время нашего сотрудничества мы приобрели опыт работы по международным стандартам и подтвердили качество своей работы в условиях нестабильной экономики: в 2017 году выручка МаксиПост выросла более чем на 60%. И это не предел, мы способны на большее. Перемены не всегда даются легко, но в конечном итоге закаляют бизнес», комментирует Наталья Капацинская, основатель МаксиПост:

«Как человек, который 10 лет простоял у руля МаксиПост, могу с уверенностью сказать — у компании большое будущее. Для этого у нее есть все: четко отстроенные бизнес-процессы, 100%-ая клиент- ориентированность, большая филиальная сеть. Это правильная и честная компания, которая всегда готова развиваться и идти навстречу клиенту. И она в надежных руках, которые смогут сохранить все лучшее, что было построено за эти годы, и вывести ее на принципиально новый уровень. Я рад возможности принять участие в реализации этих амбициозных планов», комментирует Алексей Прыгин, исполнительный директор МаксиПост.

В стратегические планы новых владельцев МаксиПост входит расширение бизнеса и развитие компании по модели франчайзинга. Еще одним возможным сценарием является развитие компании через M&A.

Компании и сервисы: MaxiPost, Itella, ApiShip
Автор: Анна
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