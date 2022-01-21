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Leroy Merlin пересматривает подход к b2b направлению

Сеть магазинов для корпоративных клиентов «Максипро», запущенная DIY-ритейлером Leroy Merlin не получила дальнейшего развития, пишет Комерсант. Компании пришлось закрыть один из двух объектов в Подмосковье, теперь он будет работать только на обработку онлайн-заказов.

В пресс-службе сети подтвердили, что этот шоурум не так давно начал работать только в онлайн формате. Второй объект «Максипро», расположенный в Мытищах, пока продолжает работу в прежнем режиме.

Сеть «Максипро» была образована в 2019 году на базе бывших DIY-магазинов K-rauta финской Kesko. Российский бизнес этой компании Leroy Merlin выкупила в начале 2018 года, в сделку вошли 12 объектов. Изначально предполагалось, что «Максипро» будет рассчитана на корпоративных клиентов, внутри магазинов будут расположены переговорные, коворкинги, зоны аренды инструментов.

Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-Аналитики» предполагает, что проект «Максипро» может быть «видоизменен».

По его словам, Leroy Merlin сейчас находится в стадии трансформации и делает ставку на формирование «экосистемы», то есть развитие дополнительных услуг вокруг продаж товаров. Leroy Merlin, предлагая такой комплекс услуг, сможет не только увеличить доходы, но и укрепить позиции среди профессиональных клиентов, допускает Михаил Бурмистров.

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Автор: Elvira
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