Mall Management Group получила разрешение на строительство торгового центра «Павелецкая плаза»

Компания Mall Management Group объявляет о получении разрешения на строительство торгового центра «Павелецкая плаза», который расположится на площади у Павелецкого вокзала. Разрешение выдано сроком на два года. Строительство начнется уже в сентябре 2019, а открытие торгового центра запланировано на третий квартал 2021 года.

Общая площадь молла составит 73 000 м2, из которых 33 000 м2 будет отведено под аренду.

Концепция проекта предполагает не только полную интеграцию в инфраструктуру, но и в архитектуру города. На верхнем уровне, который расположится на земле, будет разбит ландшафтный парк с комфортными местами для отдыха, рекреационными зонами и площадкой для проведения городских мероприятий. Современные дизайнерские и планировочные решения сделают ТРЦ «Павелецкая плаза» ярким дополнением к архитектурному ансамблю Павелецкого вокзала.

Трехуровневый подземный торговый центр будет построен в деловом и транспортном сердце города — на площади рядом с Павелецким вокзалом. Молл будет интегрирован в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города, ежедневный пассажиропоток которых составляет более 350 тысяч человек, и автомобильные потоки Садового кольца. Гости торгового центра также смогут воспользоваться услугами подземного паркинга на 277 мест.

Уникальное расположение молла, развитая инфраструктура и транспортная доступность обеспечат стабильно высокий трафик посетителей. Потенциальная зона охвата торгового центра составит 3,1 миллиона человек.

При разработке проекта большое внимание было также уделено уникальным ритейл решениям и рекреационной составляющей. Так, около 25% от арендопригодной площади будет отведено под рестораны, кафе и общественные пространства, где посетители смогут провести обеденное время, отдохнуть после работы или между транспортными пересадками. Важной частью потребительского опыта станут технологические инновации: посетителям будут доступны последние разработки в области интерактивных решений и виртуальной реальности.

«Мы рады сообщить о новой стадии реализации проекта торгового центра „Павелецкая плаза“. Уникальное расположение, развитая инфраструктура, комфортные общественные пространства, а также продуманная торгово-развлекательная составляющая сделают торговый центр местом притяжения для жителей и гостей столицы. Благодаря инновационным дизайнерским решениям проект будет интегрирован в архитектурный ансамбль и станет неотъемлемой частью городского пространства», — отмечает Алина Стрелкова, директор по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group.

Проект торгового центра «Павелецкая плаза» был впервые представлен на выставке по торговой недвижимости MAPIC Russia, которая проходила в Москва с 16 по 18 апреля 2019 года.