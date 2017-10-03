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Малый бизнес получит новую формулу страховых взносов

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют зависимость нагрузки на малый бизнес по страховым взносам от уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет РБК.

Законопроект предлагает установить новый фиксированный размер взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей без наёмных работников. Эти платежи не будут привязаны к МРОТ, но будут каждый год индексироваться по решению правительства.

В случае принятия законопроекта новые правила начнут действовать с января 2018 года. Фиксированный взнос для ИП составит 32,4 тысячи рублей: 26 545 рублей на пенсионное страхование и 5840 рублей на медицинское страхование. Таким образом, платёж по взносам вырастет на 15,7% относительно текущего размера сбора, указывает РБК.

При этом, если годовой доход предпринимателя превышает 300 тысяч рублей, пенсионные отчисления составят 26 545 рублей и 1% доходов ИП свыше 300 тысяч рублей. Взносы на медицинское страхование от дохода зависеть не будут.

Отвязка страховых взносов позволит снизить нагрузку на бизнес в целом, объяснил РБК представитель Минэкономразвития, чьё ведомство участвовало в разработке законопроекта. В начале 2019 года правительство планирует сравнять МРОТ с прожиточным минимумом, что приведёт к резкому увеличению страховых взносов для ИП в ближайшие несколько лет. При сохранении привязки к МРОТ в первый год взносы вырастут как минимум на 26,5%, отмечает РБК.

В законопроекте говорится, что начиная с 2019 года фиксированные ставки на пенсионное и медицинское страхование будут ежегодно индексироваться. РБК предполагает, что страховые взносы будут индексироваться с опережением инфляции, которая в ближайшие три года будет в пределах 4%.

Автор: Анна
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