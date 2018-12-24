Мандариновая аналитика: объём продаж, цены и средний чек

Оператор фискальных данных OFD.ru провел аналитическое исследование по продажам мандаринов за период с 12 сентября по 18 декабря 2018 г. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 4 млрд кассовых чеков.

С начала осени россияне купили более 6115 тонн мандаринов. Средняя стоимость за 1 кг по России составляет 82,23 руб. Самый высокий средний чек за килограмм мандаринов в Магаданской области — 488 руб., что практически в 6 раз выше средней цены по стране. В Тамбовской области в среднем килограмм стоил 229 руб., в Ямало-Ненецком АО — 175 руб. Для сравнения, в Москве средняя стоимость составила 113,34 руб. за кг. Самые дешевые цитрусовые оказались в Костромской области — 60,49 руб.

Всплеск продаж начался в 20 числах октября, достигнув пика 19-25 ноября, когда за неделю было продано 371 тонны. Рост за месяц произошел в 6,6 раз. Однако такой спрос не повлиял на среднюю цену, которая в конце октября стабилизировалась в диапазоне от 88 до 95 руб. за кг. Второй пик продаж пришелся на период с 10 по 16 декабря (340 тонн)

Больше всего мандарины любят в Красноярском крае, Томской области, г. Москве, Новосибирской области и Пермском крае. Эти пять регионов потребляют более трети всех объемов этого фрукта в стране.

Самые дорогие мандарины с 10 по 16 декабря (50-я неделя) из ЮАР и Перу 298 и 263 руб. за кг соответственно, а самые доступные из Турции — 85 руб. Мандарины из Марокко появились на рынке в период с 5 по 11 ноября и вышли на первое место по выручке, на втором месте с почти двукратным отставанием Китай, затем Турция. Мандарины из Абхазии — менее 1,5% в общей выручке и еще меньше у ЮАР.

Истинные фанаты марокканских мандаринов живут в Красноярском крае, респ. Башкортостан и Пермском крае. Китайские больше любит тот же Красноярский край (который в целом любит мандарины), Иркутская область и республика Хакассия. Турецкие сорта покупают преимущественно в Пермском крае и Удмуртии.