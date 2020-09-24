«Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch

Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» стал владельцем платформы сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Сумма не раскрывается, но это крупнейшая M&A-сделка с участием сервиса аналитики маркетинга на российском рынке.

«Манго Телеком» объявил о закрытии сделки по приобретению 100% доли в группе компаний Calltouch. Продавцами выступили основатель Calltouch Михаил Федоринин и акционеры группы компаний Kokoc Group. Консультантом со стороны продавцов стал инвестбанк Aspring Capital. Ожидается, что сделка позволит «Манго Телеком» занять ведущие позиции не только на рынке облачных коммуникаций, но и на рынке маркетинговой аналитики.

«Мы довольно давно общаемся с «Манго Телеком» на тему поглощения, и я рад, что это наконец случилось. Я вижу огромный потенциал по синергиям от данной сделки для всех, так как оба проекта являются лидерами в своих областях, и объединение укрепит их позиции. Со своей стороны, продолжу внимательно следить за успехами ребят и всячески помогать им». Михаил Федоринин, основатель Calltouch

«Переговоры начались в 2018 году. Это тщательно продуманное и проработанное решение. «Манго Телеком» — идеальный партнер для нас: крупнейший оператор виртуальной телефонии в РФ с мощной экспертизой. Этот шаг позволит нам расти с еще большей скоростью и расширит наши возможности». Алексей Авдеев, CEO Calltouch

«В рамках процесса продажи компании мы смогли привлечь серьезный интерес нескольких инвесторов и помочь компании и акционерам выбрать оптимальную сделку». Сергей Айрапетов, партнер инвестиционного банка Aspring Capital

Сумму сделки участники не называют. По итогам 2019 года выручка Calltouch — порядка 700 млн руб, выручка «Манго Телеком» за тот же период — 3,28 млрд рублей. Компании рассчитывают на двузначные процентные темпы роста основных финансовых показателей. Совокупная выручка, по прогнозам, составит в 2021 году 5 млрд рублей.

Известно, что Calltouch сохранит команду и бренд. Изменения коснутся только совета директоров и телеком-составляющей продуктов: она будет расширена за счет дополнительных возможностей обработки звонков, а также за счет доступа к номерной емкости «Манго Телеком». Собственные martech-сервисы, доступные на платформе MANGO OFFICE, «Манго Телеком» не планирует переводить на технологии Calltouch и будет развивать по другой линии.

«Не исключаю, что в будущем речь пойдет об интеграции платформ и веток разработки, но в обозримой перспективе команда Calltouch продолжит трудиться над своими сервисами самостоятельно, ориентируясь исключительно на собственное видение рынка. Также за командой Calltouch остаются маркетинг и собственные клиенты — в этой связи мы определенно выступаем стратегическим инвестором, а не покупателем лидирующей на рынке технологии», — комментирует генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов.

По словам управляющего партнера Kokoc Group Александра Шокурова, переход Calltouch к стратегическому инвестору изначально рассматривался как наиболее желательный результат развития этого бизнеса: «Мы рады, что благодаря «Манго Телеком» и независимой команде менеджмента это стало возможным. С новыми акционерами одна из лучших команд в отрасли, надеюсь, получит ускорение, а Kokoc Group продолжит сотрудничество с Calltouch и «Манго Телеком» уже в качестве одного из крупнейших партнеров на рынке интернет-маркетинга, — убежден Шокуров.