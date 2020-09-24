+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

«Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch

Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» стал владельцем платформы сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Сумма не раскрывается, но это крупнейшая M&A-сделка с участием сервиса аналитики маркетинга на российском рынке.

«Манго Телеком» объявил о закрытии сделки по приобретению 100% доли в группе компаний Calltouch. Продавцами выступили основатель Calltouch Михаил Федоринин и акционеры группы компаний Kokoc Group. Консультантом со стороны продавцов стал инвестбанк Aspring Capital. Ожидается, что сделка позволит «Манго Телеком» занять ведущие позиции не только на рынке облачных коммуникаций, но и на рынке маркетинговой аналитики.

«Мы довольно давно общаемся с «Манго Телеком» на тему поглощения, и я рад, что это наконец случилось. Я вижу огромный потенциал по синергиям от данной сделки для всех, так как оба проекта являются лидерами в своих областях, и объединение укрепит их позиции. Со своей стороны, продолжу внимательно следить за успехами ребят и всячески помогать им».

Михаил Федоринин, основатель Calltouch

«Переговоры начались в 2018 году. Это тщательно продуманное и проработанное решение. «Манго Телеком» — идеальный партнер для нас: крупнейший оператор виртуальной телефонии в РФ с мощной экспертизой. Этот шаг позволит нам расти с еще большей скоростью и расширит наши возможности».

Алексей Авдеев, CEO Calltouch

«В рамках процесса продажи компании мы смогли привлечь серьезный интерес нескольких инвесторов и помочь компании и акционерам выбрать оптимальную сделку».

Сергей Айрапетов, партнер инвестиционного банка Aspring Capital

Сумму сделки участники не называют. По итогам 2019 года выручка Calltouch — порядка 700 млн руб, выручка «Манго Телеком» за тот же период — 3,28 млрд рублей. Компании рассчитывают на двузначные процентные темпы роста основных финансовых показателей. Совокупная выручка, по прогнозам, составит в 2021 году 5 млрд рублей.

Известно, что Calltouch сохранит команду и бренд. Изменения коснутся только совета директоров и телеком-составляющей продуктов: она будет расширена за счет дополнительных возможностей обработки звонков, а также за счет доступа к номерной емкости «Манго Телеком». Собственные martech-сервисы, доступные на платформе MANGO OFFICE, «Манго Телеком» не планирует переводить на технологии Calltouch и будет развивать по другой линии.

«Не исключаю, что в будущем речь пойдет об интеграции платформ и веток разработки, но в обозримой перспективе команда Calltouch продолжит трудиться над своими сервисами самостоятельно, ориентируясь исключительно на собственное видение рынка. Также за командой Calltouch остаются маркетинг и собственные клиенты — в этой связи мы определенно выступаем стратегическим инвестором, а не покупателем лидирующей на рынке технологии», — комментирует генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов.

По словам управляющего партнера Kokoc Group Александра Шокурова, переход Calltouch к стратегическому инвестору изначально рассматривался как наиболее желательный результат развития этого бизнеса: «Мы рады, что благодаря «Манго Телеком» и независимой команде менеджмента это стало возможным. С новыми акционерами одна из лучших команд в отрасли, надеюсь, получит ускорение, а Kokoc Group продолжит сотрудничество с Calltouch и «Манго Телеком» уже в качестве одного из крупнейших партнеров на рынке интернет-маркетинга, — убежден Шокуров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 сентября / Комментарии
Какие китайские товары пользовались спросом летом 2020 года

Какие китайские товары пользовались спросом летом 2020 года

Компания OT Commerce подвела итоги прошедшему летнему сезону продаж 2020 года. Была проанализирована работа 200 интернет-магазинов, реализующих китайские товары Таобао/1688 по всему миру. Полученные данные были обработаны и представлены в общем виде.

далее →

23 сентября / Комментарии
Mediascope представила данные об аудитории интернета в России

Mediascope представила данные об аудитории интернета в России

В мае-июле 2020 интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек или 78% населения страны старше 12 лет. Смартфон остается главным устройством для выхода в интернет – им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов – 17%, Смарт ТВ – 15%. К таким выводам пришли аналитики Mediascope.

далее →

23 сентября / Комментарии
«Почта России» увидела отрицательную динамику онлайн-ритейла

«Почта России» увидела отрицательную динамику онлайн-ритейла

Внутренний рынок онлайн-торговли в сентябре впервые с весны показал отрицательную динамику к сопоставимому периоду прошлого года. Это в первую очередь связано с восстановлением офлайн-торговли и возвращением потребителей к привычным способам покупок.

далее →

22 сентября / Комментарии
Исследование ко дню без автомобиля: какой транспорт выбирают россияне в 2020

Исследование ко дню без автомобиля: какой транспорт выбирают россияне в 2020

Всемирный день без автомобиля. В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается отказаться от транспорта, потребляющего топливо. Аналитики Авито исследовали спрос на электротранспорт и выяснили, что с июня по сентябрь 2020 года в России рекордно подскочил спрос на электросамокаты, гироскутеры и другие средства индивидуального передвижения.

далее →

21 сентября / Комментарии
Онлайн- и офлайн-продажи: аналитика ЮKassa и Эвотора

Онлайн- и офлайн-продажи: аналитика ЮKassa и Эвотора

ИТ-компания “Эвотор” и платежный сервис ЮKassa (прежнее название - Яндекс.Касса) сравнили покупательское поведение в реальной жизни и в онлайне за последние семь месяцев (с февраля по август 2020 года). Офлайн-покупки анализировали по данным смарт-терминалов “Эвотор”, а онлайн-покупки — на основе платежей, которые проходили через ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбербанка). 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!