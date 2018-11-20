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MAPIC 2018: районные центры займут вакантную нишу на локальном рынке

На прошлой неделе в Каннах завершилась 24-я международная выставка торговой недвижимости MAPIC 2018, которая собрала более 8500 делегатов и 2000 ритейлеров. Одной из немногих российских компаний, которые приняли участие в панельных сессиях, стала ADG group, реализующая крупнейший ритейл-проект Москвы по созданию сети районных центров. Первый районный центр Ангара откроется уже весной следующего года, и на сессии, посвященной России, девелопер поделился прогнозом по годовому обороту флагмана сети.

На конференции MAPIC 2018 владельцы недвижимости и ритейлеры в очередной раз обсудили, что для того, чтобы выжить, традиционным торговым центр придется стать общественными пространствами, которые сочетают шопинг и развлечения и привлекают семьи с детьми. Несмотря на все разнообразие развлекательных форматов, появляющихся на рынке, любимым видом досуга, на который приходится 20% от всего объема покупателей, остаются кинотеатры, считает Кристоф Кувийер, генеральный директор Unibail-Rodamco-Westfield. В районных центрах ADG group кинотеатры станут важной частью функционального наполнения, которое формируется в условиях дефицита качественного торгового и досугового предложения в спальных районах Москвы.

На российской сессии «Как вырасти на фоне бума в сфере услуг «по требованию» в российском ритейле?» управляющий партнер ADG group Григорий Печерский предложил участникам рассмотреть типичный гиперлокальный московский рынок товаров и услуг на примере зоны охвата первого районного центра Ангара, который откроется весной 2019 года на Чонгарском бульваре.

«Сегодня район Ангары заполнен стихийно разбросанным низкокачественным ритейлом. Здесь практически нет ресторанов и других вариантов качественного досуга. Несмотря на это, в прошлом году внутри локации на товары, услуги первой необходимости и развлечения было потрачено 7,2 млрд рублей. Сумма, которую те же люди потратили в других районах Москвы на аналогичные категории, оказалась в разы больше — 33 млрд рублей. Создание нового качественного досугового предложения в Ангаре увеличит объем локации, по самым пессимистичным прогнозам, еще на 400 млн рублей. Таким образом, наша доля рынка составит 36%, что фактически можно назвать гиперлокальной монополией, а годовой оборот Ангары — 2,7 млрд рублей», — отметил Григорий Печерский.

Гиперлокальность стала еще один важным трендом, который активно обсуждался в рамках деловой программы MAPIC 2018. По словам глобального руководителя по маркетингу IBM, Вивиан Браун, компании должны учитывать все локальные тренды — от погоды до местных праздников, анализировать не только демографические характеристики местных жителей и предлагать максимально актуальные продукты для каждого конкретного района. «Каждый магазин должен быть уникальным с точки зрения понимания потенциала района. Вы должны быть уверены, что продукт, который вы собираетесь предложить, будет востребован и оценен местной аудиторией. Поэтому сперва стоит убедиться, что в выбранной локации есть спрос на ваше предложение».

Автор: Анна
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