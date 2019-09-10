Marathon Group продаст свои аптеки на площадях X5 Retail Group
Marathon Group решила продать свою аптечную сеть «Мега Фарм», большая часть точек которой располагается на площадях X5 Retail Group. Группа уже ведет переговоры с отраслевыми компаниями о продаже брендов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Сеть «Мега Фарм» включает в себя три бренда, два из которых — «А-Мега» и «Да, здоров!» —размещаются на площадях X5 Retail Group, еще один — «Азбука Life» — в магазинах «Азбука вкуса». По словам собеседника, близкого к «Мега Фарм», компания давно ищет покупателя.
По данным другого источника на фармрынке, Marathon уже ведет переговоры с отраслевым холдингом «Гранд Капитал» Дениса Ременяко о продаже всех трех брендов. В пресс-службе Marathon от комментариев отказались. В X5 отметили, что работа с группой продолжается, и сейчас на площадях ритейлера размещается несколько сотен аптек.
Один из собеседников также отмечает, что «Мега фарм» может быть интересна «Р-фарм» Алексея Репика. Сам Репик уточнил, что рассматривает возможность покупки различных фармацевтических активов, в том числе на розничном рынке, но конкретных переговоров пока не ведет.
Аптечная сеть «Мега Фарм» создана в 2016 году. Тогда Marathon заключила соглашение с Х5 о приоритетном размещении аптек на площадях магазинов ритейлера. Ради этого сотрудничества в 2016−2017 годах Х5 выселила со своих площадей предыдущих партнеров, в числе которых была сеть «36,6». Проект группы подразумевал открытие до конца 2020 года более 3 тыс. аптек «А-Мега» и «Да, здоров!». В апреле 2018 года в Marathon Group сообщили об открытии 1 тыс. аптек, но в октябре того же года стало известно, что X5 ищет нового партнера для развития аптечного направления. В июне 2019 года ритейлер сообщил о запуске фармацевтического маркетплейса по онлайн-бронированию лекарств, которые будут доступны в аптечных пунктах выдачи заказов. Партнерами проекта стали «Еаптека», Межрегиональная розничная фармацевтическая компания (бренд A.V.E) и другие.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что после сделки Marathon с «Магнитом» в 2018 году возник конфликт интересов, так как аптеки группы размещаются на площадях конкурирующих сетей. По оценке Михаила Бурмистрова, стоимость одной точки состоит фактически из прав аренды и торгового оборудования и не превышает 200 тыс руб.