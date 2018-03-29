Марк Завадский покидает AliExpress

Стало известно о скорой отставке генерального директора российского представительства Alibaba Group Марка Завадского. Он был первым сотрудником AliExpress в России.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции, Завадский покинет компанию в мае 2018 года. Сам глава российской «дочки» Alibaba подтвердил эту информацию изданию и отметил, что увольняется по собственному желанию. От дальнейших комментариев он воздержался.

«Причин мы не называем, это личное решение Марка. Но компания отмечает его многолетний вклад в развитие и локализацию AliExpress», — сообщил РБК представитель Alibaba.

Обязанности Завадского временно перейдут сотрудникам московского офиса компании. По словам собеседника РБК, российский бизнес Alibaba может возглавить один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

Став первым сотрудником AliExpress в России в августе 2014 года, Марк Завадский начал отвечать за локализацию ключевых сервисов Alibaba Group. Под его руководством на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba — Tmall, который специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.

AliExpress — самая популярная в России площадка для покупки товаров. В августе 2017 года аудитория сервиса в нашей стране насчитывала 22,5 млн пользователей (данные Mediascope).