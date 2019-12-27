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Марк Завадский возглавил управляющий комитет группы «Рики»

В группе компаний «Рики» появится Управляющий комитет. Информацию о его создании распространила пресс-служба. Главой комитета станет Марк Завадский, бывший руководитель экосистемы «Сбербанка» SberX и экс-глава Alibaba в России Марк Завадский.

В комитет также вошли основной акционер ГК «Рики» Илья Попов, а также приглашенные независимые директора Полина Денисенко и Вячеслав Кутеев. В будущем число членов комитета может быть расширено. Илья Попов, помимо участия в Управляющем комитете, продолжит работу в качестве генерального продюсера группы компаний и будет фокусироваться на запуске новых проектов.

Основной задачей комитета станет развитие проектов ГК «Рики» на российском и международных рынках, трансформация бизнес-структуры и консолидация лучших профессионалов отрасли.

«Созданный Управляющий комитет — это возможность сотрудничать с лучшими профессионалами рынка для решения самых амбициозных задач, − поясняет Илья Попов. − Я уверен, что опыт и экспертиза приглашенных директоров помогут группе компаний „Рики“ выйти на новый уровень по всем нашим стратегическим направлениям развития».

ГК «Рики» − один из крупных производителей анимации в России. Ей принадлежат бренды «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома» и другие, а также доля студии «Аэроплан», известной проектом «Фиксики».

Автор: Анна
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