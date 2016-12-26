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Марк Завадский: «возможность налоговой регистрации иностранных интернет-магазинов появится только в 2021 году»

Целесообразно говорить о введении НДС для иностранных интернет-магазинов в России в 2022 и 2023 годах с учетом имеющегося опыта в Евросоюзе. Такое мнение директор по развитию AliExpress в России и СНГ Марк Завадский высказал, выступая на Гайдаровском форуме.

«Возможность для налоговой регистрации иностранных интернет магазинов будет введена только в 2021 году, раньше не будет готова IT инфраструктура. До этого кстати для магазинов внутри ЕС налоговая регистрация наоборот будет утверждена по месту регистрации продавца, а не покупателя, что прямо противоречит проекту АКИТ. Особо отмечается, что налоговая регистрация продавцов физических товаров должна опираться на успешный опыт налогообложения цифровых товаров», комментирует Марк Завадский.

По его словам даже в 2021 году налоговая регистрация для иностранных магазинов не будет обязательной, она останется добровольной. Никаких мер в виде блокировки сайтов не предусматривается.Иными словами, если действительно брать европейский пример, как основу, то нам стоит говорить о введении налоговой регистрации не ранее, чем в 2022-2023 годах, так как у Европы сегодня уже есть большой опыт в налогообложении цифровой сферы, в России его пока нет, "закону о гугл" нет еще и месяца.

На свое странице в Facebook Завадский особо отметил, что высказывания на форуме не являются официальной позицией AliExpress, это его личный экспертный комментарий, уточняющий данные, представленные в презентации АКИТ.

Автор: Анна
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