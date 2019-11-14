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Маркеплейс iHerb откроет российский офис

Американский маркеплейс iHerb собирается открыть местное подразделение в России, сообщает издание «Коммерсант». Приложения компании в стране находятся под угрозой блокировки уже около года.

Как сообщается, офис возглавит Илья Микин, который раньше работал в рекламном агентстве Maxima, отвечал за маркетинг в компании Ozon и был медиадиректором в российском подразделении Unilever. Имя Микина внесено в список участников New Retail Forum, где он представлен как глава российского iHerb.

По информации консультантов с рынка недвижимости, компания арендовала офис в коворкинге WeWork, который расположен в бизнес-центре «Белая площадь» у метро «Белорусская» в Москве. В настоящий момент новое подразделение проходит этапы регистрации на территории страны.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что первоначальные вложения в создание российского подразделения не должны превысить $1 млн. Он думает, что этот шаг в первую очередь необходим для развития оптового направления. В будущем у компании в планах создание распределительного центра и поиск местных партнеров для продажи продукции.

Как полагает советник юрфирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский, открытие российского офиса позволит компании избежать претензий за запрещенную в России дистанционную торговлю БАДами.

Автор: Анна
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