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Маркет, Лавка и Еда предложат округлить чек в пользу благотворительных фондов

Маркет, Лавка и Еда присоединились к социальному проекту Яндекса «Помощь рядом». Теперь в приложениях этих сервисов доступно округление — если оно включено, сумма чека при оплате картой автоматически увеличивается до круглого числа, например с 492 рублей до 500. Разница идёт на закупку необходимых благотворительным фондам товаров.

Сейчас «Помощь рядом» снабжает товарами семь фондов. Так, «Ночлежке» требуются средства гигиены, сахар и чай, фонду помощи хосписам «Вера» — одноразовые пелёнки и стиральный порошок, «Нике» — корма для бездомных животных, а фонду «Старость в радость» — сладости и настольные игры. Фонды могут заказать товары на Маркете — без комиссии и с бесплатной доставкой — или у других поставщиков. Отчёты о покупках будут ежемесячно публиковаться на сайте проекта.

Округление можно включить в приложениях Маркета, Лавки и Еды и выключить в любой момент. Пользователи сами выбирают, какой вклад они хотят вносить — округлять можно до числа, кратного 10, 50 или 100. Если сумма в чеке и так круглая, дополнительных списаний не будет.

«Наш проект соединяет тех, кто готов помочь, с теми, кто нуждается в помощи. В его основе лежит идея системной благотворительности. Мы убеждены, что небольшие регулярные пожертвования эффективнее, чем крупная сумма от случая к случаю, — благодаря им фонды могут не только решать текущие проблемы, но и строить планы на будущее. Включая округление, пользователи Яндекса делают помощь фондам такой же частью повседневной жизни, как поездки на такси или покупки в интернете. Опыт Такси показывает, что желающих помогать много — округление уже включили более 360 тысяч пользователей», — говорит операционный директор «Помощи рядом» Никита Соловьёв.

Округление в Такси появилось в декабре 2020 года. Собранные средства идут на поездки для людей, которым трудно пользоваться общественным транспортом. За восемь месяцев «Помощь рядом» организовала 55 тысяч поездок. Воспользоваться бесплатным такси могут подопечные 42 благотворительных фондов в 18 городах России.

Автор: Анна
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