Маркетплейc JOOM в 2 раза сократил время доставки товаров

Международный онлайн-маркетплейс JOOM в два раза сократил срок доставки товаров в Россию. Подобных результатов компании удалось достичь всего за месяц благодаря переходу на собственную логистическую службу Joom Logistics. Уже с ноября 2018 JOOM планирует перевести на нее практически все товары дороже 135 рублей, а до конца года — все заказы в Россию независимо от их стоимости. Это позволит сократить средний срок доставки в cтрану до 5 дней.

Joom Logistics, через которую российские покупатели уже получают более половины оформленных на JOOM заказов, работает в стране с середины 2018 года. Результаты первого месяца работы собственной логистической службы продемонстрировали сокращение среднего срока доставки в Россию с 40 до 20 дней.

С переходом на Joom Logistics свои посылки более чем в два раза быстрее стали получать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской, Липецкой, Орловской, Ульяновской, Тверской, Астраханской, Пензенской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской областей, а также Республики Мордовия.

«Уже первый месяц Joom Logistics в России показал, что мы сделали правильный выбор, решив перевести всю логистику в собственную службу, — рассказал Дмитрий Чернышов, исполнительный директор Joom Logistics. — Сейчас мы активно работаем над сокращением сроков исполнения заказов непосредственно самими продавцами, а также планируем увеличить число пунктов прибытия в России, чтобы товары не летели через Москву, а доставлялись сразу в конкретные регионы. Наша стратегическая цель — снижение сроков доставки в Россию до 5 дней с полным переводом всей логистики на нашу компанию. Это будет возможно за счет того, что теперь полный контроль над всей логистической цепочкой будем осуществлять мы, а не продавцы, которым зачастую выгодно отправлять посылки по самым дешевым и, как следствие, медленным каналам. Важно отметить, что на стоимости для конечного потребителя переход на Joom Logistics почти никак не отразится».

Использование собственной логистической службы позволило JOOM не только сократить время пересылки, но и снизить процент недоставленных заказов до 4% в среднем по России. Лидером по доле доставленных отправлений стала Республика Чувашия, где до покупателей исправно доходят 99% товаров с маркетплейса.

JOOM достиг подобных результатов за счет оптимизации логистических процессов и системе контроля отправлений. В частности, компании удалось заметно сократить сроки обработки заказов логистическими центрами в Китае и Гонконге и подготовки посылок к вылету благодаря предсортировке по регионам назначения, которую осуществляет Joom Logistics.