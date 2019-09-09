+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Удержание клиентов RSS

Маркетплейс Беру начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку

По данным совместного исследования Яндекс.Маркета и GfK Rus, 78% онлайн-покупателей в России делают покупки в интернете не чаще двух-трёх раз в месяц. Таким образом, на Беру они могут совершать все свои регулярные онлайн-покупки с бесплатной доставкой.

Эти бонусы будут получать пользователи Беру из ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, а также жители нескольких крупных городов. И потратить эти бонусы можно будет только для доставки заказов в эти регионы.

Для того, чтобы ежемесячно получать эти бонусы, нужно быть пользователем Беру из перечисленных регионов. Старым пользователям бонусы придут автоматически, если они авторизованы в мобильном приложении маркетплейса. Новым клиентам надо скачать приложение и авторизоваться в нём. Если вдруг бонусы не появились, нужно обратиться в службу поддержки.

Действовать бонусы на бесплатную доставку будут везде: и в приложении, и в полной и мобильной версиях сайта. Копить их не получится — они сгорают в конце каждого месяца и приходят вновь 1-го числа. Кроме того, они не будут действовать при заказе крупногабаритных товаров или если сумма заказа меньше минимальной суммы.

«Данные исследований и потребности наших клиентов стали для нас отправной точкой в создании нового предложения от сервиса Беру. Мы знаем, что для большинства пользователей очень важна именно бесплатная доставка, поэтому решили сделать её доступной для всех, кто хочет делать регулярные покупки онлайн. Шопинг на Беру стал ещё проще и выгоднее», — отметил Владислав Свириденко, директор по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркет.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 января / Комментарии
Lamoda Club вышел за пределы России

Lamoda Club вышел за пределы России

Онлайн-платформа Lamoda запустила в Беларуси обновленную программу лояльности Lamoda Club. Таким образом, Lamoda Club теперь доступна во всех странах присутствия Lamoda. С осени 2019 года программа работает в России и Украине, а в конце прошлого года она стала доступна покупателям в Казахстане. 

далее →

9 сентября 2019 / Комментарии
В мобильном приложении «ВКонтакте» появились сообщения сообщества

В мобильном приложении «ВКонтакте» появились сообщения сообщества

Администраторы сообществ теперь могут отвечать на сообщения прямо в мобильном приложении VK. Нововведение поможет владельцам Страниц бизнеса оперативнее откликаться на запросы клиентов.

далее →

11 июля 2019 / Комментарии
Как интернет-магазины испытывают терпение покупателей на прочность

Как интернет-магазины испытывают терпение покупателей на прочность

Как известно учиться лучше на чужих ошибках, поэтому посмотрим на несколько ошибок от довольно крупных ритейлеров и постараемся их не повторять...

далее →

21 марта 2019 / Комментарии
X5 Retail Group запустит сервис для закупок юридических лиц

X5 Retail Group запустит сервис для закупок юридических лиц

Компания X5 Retail Group запустит сервис для закупок юридических лиц на базе интернет-магазина «Перекресток», сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию из годового отчета компании.

далее →

13 ноября 2018 / Комментарии
Яндекс.Маркет приглашает делиться опытом

Яндекс.Маркет приглашает делиться опытом

На Яндекс.Маркете появилась возможность публиковать статьи в Журнале сервиса. Теперь любой желающий может разместить там свой материал, чтобы поделиться опытом с другими людьми.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!