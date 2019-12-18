Маркетплейс Беру начал продавать ювелирные украшения

На маркетплейсе Беру открылась категория «Ювелирные украшения». Сейчас там можно заказать серьги, кольца, подвески, браслеты и цепи из золота, серебра и платины, а также бижутерию.

В разделе представлено более четырёх тысяч товаров. Пилотным поставщиком стал Бронницкий ювелирный завод. В будущем к Беру подключатся ещё несколько производителей и сетей магазинов, после чего ассортимент вырастет до 30 тысяч наименований. Все изделия, представленные на Беру, проходят через Пробирную палату и снабжаются биркой с характеристиками.

Перед доставкой покупателю украшения сначала упаковывают в индивидуальную коробку от производителя, а потом в номерной сейф-пакет. Возить такие заказы будут специализированные курьеры отдельно от других посылок. Каждый товар можно будет примерить перед оплатой. Если украшение не подойдёт, от него можно будет отказаться в момент вручения.

«Все наши украшения имеют сертификаты, поэтому покупателям не нужно переживать из-за подлинности. Кроме того, мы открыли категорию как раз перед новогодними праздниками, чтобы наши пользователи успели заказать на Беру подарки для своих близких», — сказал Максим Агарёв, категорийный директор маркетплейса Беру.

Пока сделать заказ в новой категории могут только жители Москвы, но после Нового года продажи запустят по всей стране.

В будущем на Беру планируется продавать полный спектр ювелирных изделий, в том числе часы, посуду и ювелирные аксессуары.

Онлайн-торговлю ювелирными изделиями в России официально разрешили в ноябре этого года.