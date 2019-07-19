+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Маркетплейс Беру открыл первый пункт выдачи заказов

Маркетплейс Беру открыл первый тестовый пункт самовывоза, расположенный в 100 метрах от станции метро «Академическая». Это уютное пространство, где покупатель может не просто получить заказ, но и проконсультироваться по любым вопросам о товаре, и даже поиграть в шахматы.

Здесь сделано всё, чтобы клиент чувствовал себя максимально комфортно. Помещение оформлено в фирменном стиле Беру с мягкими сиденьями, хорошим освещением и лёгкой фоновой музыкой. Сотрудники центра не только выдают заказы и консультируют, но и заботятся о посетителях: могут налить стакан воды, помочь с инструкцией по использованию товара и даже развлечь — например, поиграть с покупателем в шахматы или настольные игры.

«Каждый второй пользователь маркетплейса Беру выбирает пункты самовывоза и постаматы в качестве способа доставки, поэтому мы решили развивать это направление. Тем более, что эксперименты помогают бизнесу двигаться вперёд. Наличие собственного пункта самовывоза поможет нам лучше познакомиться с потребностями клиента, потому что именно в офлайне с ним можно встретиться лицом к лицу. Мы постарались создать там все условия, чтобы покупателю было уютно и комфортно», — рассказал операционный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Антон Вальков.

Пункт выдачи расположен по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 18, корпус 1 и работает без выходных: каждый день с 9:00 до 21:00. При получении товара пользователь может расплатиться прямо на месте наличными или картой. При предоплате можно использовать Беру Бонусы и баллы Спасибо от Сбербанка. Беру заботится не только о покупателях, но и об окружающей среде, поэтому на территории пункта стоит экобокс. В него можно положить пустую коробку от товара, и её переработают экологичным способом.

Сейчас это пилотный запуск, итоги которого подведут в конце 2019 года. Пока пользователи Беру могут помочь в тестировании работы пункта выдачи заказов и поделиться своими впечатлениями и предложениями.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 июля / Комментарии
Маркетплейс Goods запускает сервис доставки из обычных магазинов

Маркетплейс Goods запускает сервис доставки из обычных магазинов

Онлайн-маркетплейс Goods (входит в группу компаний «М.Видео—Эльдорадо») запускает сервис click&collect, позволяющий покупать товары напрямую из обычных магазинов. Первыми партнерами станут сеть игрушек Toy.ru и ритейлер «Юлмарт».

далее →

26 июня / Комментарии
Курьеры Почты России начали принимать оплату банковскими картами

Курьеры Почты России начали принимать оплату банковскими картами

Покупателям интернет-магазинов больше не придется выбирать между удобством и доступностью доставки Почты России с одной стороны и предпочитаемым способом оплаты картой при получении – с другой. Курьеры Почты России оснащены мобильным терминалом приема оплаты.

далее →

24 июня / Комментарии
Lamoda откроет 500 пунктов выдачи заказов в «Пятёрочках

Lamoda откроет 500 пунктов выдачи заказов в «Пятёрочках

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве между дочерней структурой X5 ОМНИ и одной из крупнейших в стране онлайн-платформой в сфере моды и lifestyle Lamoda Group.

далее →

21 июня / Комментарии
Иван Ургант стал курьером Delivery Club

Иван Ургант стал курьером Delivery Club

Известный телеведущий Иван Ургант переехал в Санкт-Петербург и стал курьером сервиса доставки еды Delivery Club. Видео с артистом, развозящим еду на самокате и с фирменным зеленым рюкзаком курьерской службы за плечами, показали в последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант».

далее →

21 июня / Комментарии
X5 Retail Group доставит в свои магазины заказы с «Ярмарки мастеров»

X5 Retail Group доставит в свои магазины заказы с «Ярмарки мастеров»

Х5 ОМНИ, дочерняя структура X5 Retail Group, и «Ярмарка Мастеров», маркетплейс товаров ручной работы, договорились о создании совместной услуги для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, работающих на платформе livemaster.ru.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!