Маркетплейс Беру открыл первый пункт выдачи заказов

Маркетплейс Беру открыл первый тестовый пункт самовывоза, расположенный в 100 метрах от станции метро «Академическая». Это уютное пространство, где покупатель может не просто получить заказ, но и проконсультироваться по любым вопросам о товаре, и даже поиграть в шахматы.

Здесь сделано всё, чтобы клиент чувствовал себя максимально комфортно. Помещение оформлено в фирменном стиле Беру с мягкими сиденьями, хорошим освещением и лёгкой фоновой музыкой. Сотрудники центра не только выдают заказы и консультируют, но и заботятся о посетителях: могут налить стакан воды, помочь с инструкцией по использованию товара и даже развлечь — например, поиграть с покупателем в шахматы или настольные игры.

«Каждый второй пользователь маркетплейса Беру выбирает пункты самовывоза и постаматы в качестве способа доставки, поэтому мы решили развивать это направление. Тем более, что эксперименты помогают бизнесу двигаться вперёд. Наличие собственного пункта самовывоза поможет нам лучше познакомиться с потребностями клиента, потому что именно в офлайне с ним можно встретиться лицом к лицу. Мы постарались создать там все условия, чтобы покупателю было уютно и комфортно», — рассказал операционный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Антон Вальков.

Пункт выдачи расположен по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 18, корпус 1 и работает без выходных: каждый день с 9:00 до 21:00. При получении товара пользователь может расплатиться прямо на месте наличными или картой. При предоплате можно использовать Беру Бонусы и баллы Спасибо от Сбербанка. Беру заботится не только о покупателях, но и об окружающей среде, поэтому на территории пункта стоит экобокс. В него можно положить пустую коробку от товара, и её переработают экологичным способом.

Сейчас это пилотный запуск, итоги которого подведут в конце 2019 года. Пока пользователи Беру могут помочь в тестировании работы пункта выдачи заказов и поделиться своими впечатлениями и предложениями.