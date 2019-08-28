Маркетплейс Беру подготовился к учебному сезону

Маркетплейс Беру запустил категорию книг. В разделе можно найти художественную и детскую литературу: от раскрасок до учебников.

На сайте представлено около 25 тысяч товаров. В дальнейшем маркетплейс планирует увеличивать ассортимент. Ожидается, что в категории учебной литературы будет до 30 тысяч наименований.

Сейчас на маркетплейсе доступен широкий ассортимент учебной литературы для школьников 1-11 классов. На сайте можно найти учебники по русскому языку, математике, географии и другим предметам. В ассортименте доступны сборники тренировочных работ для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Также в новой категории представлена литература для учащихся специализированных учебных заведений, например, пособия по физкультуре. Помимо литературы для школьников в ассортименте есть книги по педагогике.

Для самых маленьких на Беру представлены раскраски, книжки-игрушки и книжки с наклейками, книги для малышей и художественная литература для детей.

В категории художественной литературы для взрослых можно найти детективы, боевики, исторические романы, фэнтези и фантастическую литературу.

Ранее на Беру была представлена только детская литература, которую можно было найти в разделе детских товаров. После запуска категории книг компания объединила ассортимент. Поэтому книги для детей можно найти как в книжной категории, так и в детских товарах.