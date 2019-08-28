+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Маркетплейс Беру подготовился к учебному сезону

Маркетплейс Беру запустил категорию книг. В разделе можно найти художественную и детскую литературу: от раскрасок до учебников.

На сайте представлено около 25 тысяч товаров. В дальнейшем маркетплейс планирует увеличивать ассортимент. Ожидается, что в категории учебной литературы будет до 30 тысяч наименований.

Сейчас на маркетплейсе доступен широкий ассортимент учебной литературы для школьников 1-11 классов. На сайте можно найти учебники по русскому языку, математике, географии и другим предметам. В ассортименте доступны сборники тренировочных работ для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Также в новой категории представлена литература для учащихся специализированных учебных заведений, например, пособия по физкультуре. Помимо литературы для школьников в ассортименте есть книги по педагогике.

Для самых маленьких на Беру представлены раскраски, книжки-игрушки и книжки с наклейками, книги для малышей и художественная литература для детей.

В категории художественной литературы для взрослых можно найти детективы, боевики, исторические романы, фэнтези и фантастическую литературу.

Ранее на Беру была представлена только детская литература, которую можно было найти в разделе детских товаров. После запуска категории книг компания объединила ассортимент. Поэтому книги для детей можно найти как в книжной категории, так и в детских товарах.

«Онлайн-продажи книг растут двузначными темпами, и мы ожидаем, что этот тренд продолжится. Мы видим, что книги — одна из наиболее востребованных категорий, товары которой ранее нельзя было купить на маркетплейсе. Дополняя ассортимент книгами и учебниками, мы даем возможность нашим клиентам решить еще больше своих задач с помощью Беру», — прокомментировал запуск Роман Гузиков, руководитель отдела развития продаж Беру.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 августа / Комментарии
«Ситилинк» расширяет возможности торговли с помощью терминалов

«Ситилинк» расширяет возможности торговли с помощью терминалов

Электронный дискаунтер «Ситилинк» расширил омниканальную модель взаимодействия с покупателями с помощью новой функции киосков самообслуживания. Клиенты смогут использовать все возможности своего личного кабинета не только с привычных устройств – смартфона или ПК, но и через терминалы сети.

далее →

9 августа / Комментарии
На маркетплейсе goods.ru появились товары для взрослых

На маркетплейсе goods.ru появились товары для взрослых

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео – Эльдорадо», появилась категория интим-товаров. Сейчас в новом разделе на площадке представлено более 5 000 товаров от 5 крупных мерчантов.

далее →

1 августа / Комментарии
Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила экспресс-кредитование в своих интернет-магазинах

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила экспресс-кредитование в своих интернет-магазинах

Группа «М.Видео-Эльдорадо» расширила партнёрскую сеть банков и совместно с ПАО «МТС-Банк» запустила экспресс-кредитование в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

далее →

31 июля / Комментарии
Яндекс обновляет автостратегии в Директе

Яндекс обновляет автостратегии в Директе

Яндекс проанализировал задачи клиентов в Директе и на основании полученных данных оптимизирует линейку автоматических стратегий — они будут более функциональными и удобными в настройке за счёт усовершенствованных алгоритмов. 

далее →

29 июля / Комментарии
На маркетплейсе goods.ru появились алкогольные напитки

На маркетплейсе goods.ru появились алкогольные напитки

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появилась новая категория — «Алкогольные напитки».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!