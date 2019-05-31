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Логистика RSS

Маркетплейс Беру поможет предпринимателям юга России продавать товары по всей стране

Предприниматели юга России смогут продавать товары по всей стране, размещая их в логистическом комплексе Беру в Ростовской области. Новый комплекс, запущенный в декабре 2018, теперь начал работать в полной мощности и готов принимать товары от производителей всего юга России.

Производители могут делать то, что у них хорошо получается — изготовлять востребованные и качественные товары, а все заботы берет на себя маркетплейс от Яндекса и Сбербанка Беру. После доставки товаров на склад маркетплейс отвечает за хранение товаров, размещение на онлайн-площадке, а также сбор в заказ, доставку до покупателя и обработку возвратов.

Сейчас партнёры смогут хранить свои товары на территории ростовского логистического комплекса, обеспечивающего заказами покупателей всех южных регионов. В июне маркетплейс начнёт тестировать новый магистральный сервис, позволяющий поставлять продукцию на все российские склады Беру. Это поможет магазинам-участникам пилотного запуска продавать свои товары по всей России, разместив их на территории комплекса в Ростовской области.

«Мы с удовольствием приглашаем к сотрудничеству всех производителей юга России, а также местные магазины. Уверены, что наши инвестиции в логистику, маркетинг и привлечение клиентов помогут компаниям южных регионов вывести продажи на новый уровень», — отметил гендиректор Группы компаний Яндекс.Маркет Максим Гришаков.

«На юге России малый бизнес отличается активностью и динамичным развитием. Среди наших действующих партнеров более 215 тысяч предпринимателей этого сегмента. Каждый второй новый индивидуальный предприниматель при открытии счета выбирает Сбербанк. Объем выдач кредитных средств для малого бизнеса вырос с начала года в 2 раза. Для нас важно, что помимо финансового партнера мы стали для наших предпринимателей источником знаний и финансовой экспертизы», — сообщил исполняющий обязанности управляющего Ростовским отделением ПАО Сбербанк Руслан Салимов.

Беру также продолжает работать над улучшением сервиса для жителей южных регионов. В мае сервис запустил тестирование доставки день-в-день для ростовчан. Все заказы, оформленные до 14:00, привезут уже вечером. Кроме того, в Ростовской области активно работает сервис доставки на следующий день при заказе до 18:45.

Автор: Анна
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