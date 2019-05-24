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Маркетплейс «Беру» преодолел планку выручки в 1 млрд рублей в месяц

Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на выступление председателя правления Сбербанка Германа Грефа на собрании акционеров.

«За прошлый год мы совместно с „Яндексом“ и с „Яндекс.Маркетом“ создали две новые площадки. Одна из них — „Беру“, которая запустилась в промышленную эксплуатацию, и за полгода с момента запуска „Беру“ преодолел планку выручки в 1 млрд рублей в месяц», — рассказал г-н Греф.

В апреле 2018 года «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг «Яндекс.Маркет». В рамках сотрудничества продолжает развиваться сервис «Яндекс.Маркет» для выбора товаров и сравнения цен; были запущены маркетплейс «Беру» для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly.

Официально маркетплейс «Беру» был запущен 24 октября 2018 года. Сервис для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly с 22 ноября развивается в режиме бета-тестирования.

Автор: Анна
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