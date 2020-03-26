Маркетплейс Беру: россияне закупаются биотуалетами и лопатами

Аналитики маркетплейса Беру изучили спрос на товары для дачи и рассказали, как за последнее время изменился спрос на категорию, и сравнили его с прошлым годом.

С начала марта спрос на товары для дачи, сада и огорода подскочил почти на 40%. За аналогичный период прошлого года интерес к категории вырос всего на 4%.

Пик спроса пришёлся на прошедшие выходные и начало этой недели. Чаще всего пользователи маркетплейса оформляли заказы на садовую технику, инвентарь, удобрения и биотуалеты с аксессуарами для них. Из всех товаров для дачи, сада и огорода россияне потратили больше всего денег именно на садовую технику. Удобрения и товары для ухода за растениями стали третьими по объёму потраченных средств. Аналитики маркетплейса зафиксировали аномальный интерес к биотуалетам — за месяц количество заказов увеличилось в 9 раз. В категории садового инвентаря пользователи чаще всего закупались лопатами. В этом марте, помимо лопат, они также начали активно покупать канистры, садовые щётки, мётлы и вилы. Спрос на эти категории вырос почти в 2 раза.

Также популярностью пользовались семена, особенно для выращивания овощей (зелень, томаты). Резкий рост спроса был зафиксирован и на товары для пикника: дрова, мангалы, решётки и уголь. Интерес к этим категориям с начала марта увеличился почти в 3 раза. В прошлом году за аналогичный период спрос на мангалы увеличился менее чем в 1,5 раза.

Помимо резкого скачка спроса на дачные товары, также вырос спрос и на категорию товаров для туризма и отдыха на природе. За этот месяц интерес к лодкам и катамаранам подскочил в 5 раз. В 2 раза увеличился спрос на туристические горелки и походную мебель, в 1,5 раза — на фонари. В прошлом году на эти категории повышения спроса зафиксировано не было.

Также в этом году пользователи стали уделять больше внимания оформлению дачных участков. Более чем в 2 раза вырос спрос на гамаки, а на качели, заборчики, сетки и бордюрные ленты — в 3,5 раза. Также аналитики Беру за последние две недели зафиксировали всплеск спроса и на садовые фигурки — интерес к категории вырос более чем в 2 раза.