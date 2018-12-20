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Маркетплейс Беру создал новогоднее чудо для взрослых

Маркетплейс Беру выпустил видео, в котором рассказал трогательную историю о новогоднем сюрпризе от Деда Мороза. Главными героями видео стали дети из обычной школы, подготовившие сюрприз для своих пап и мам.

Каждый год дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые — почему-то нет. Хотя тоже готовятся к его появлению: наряжают ёлку, рассылают поздравления и выбирают добрый фильм для семейного просмотра. Но неужели они при этом должны остаться без подарка? «Беру» решил исправить данную ситуацию.

Мы договорились с второклассниками одной московской школы, что они напишут письма Деду Морозу за своих родителей, и сняли маленький документальный фильм о том, что в итоге получилось из такой затеи. А что ещё важно: в ходе работы над роликом команда «Беру» выяснила, какие именно подарки дети хотят оставить для родителей под новогодней ёлкой — и здесь тоже не обошлось без открытий.

Но сначала несколько слов о фильме: в нём дети, охотно откликнувшиеся на предложение маркетплейса, не только делятся своими мечтами и пишут письма Деду Морозу от лица своих родителей, но также рассуждают о чудесах, радости и вообще всём том, с чем у нас ассоциируется праздник. А один мальчик и вовсе задаётся вопросом: приносит ли Дед Мороз подарки взрослым? Как выяснилось — да.

Случилось это на новогоднем утреннике, куда были приглашены ничего не подозревающие мамы и папы. Во время представления дети вручили им аккуратно упакованные коробки, где родители и обнаружили полагавшиеся им подарки от Деда Мороза: квадрокоптер, электронная книга и тёплый шарф для приболевшего папы, сковорода и чайный сервиз, о котором так мечтала мама одной девочки, щётка для распутывания волос, лежанка для собаки, Bluetooth колонка, насос для мячей и масляные краски.

Владислав Свириденко, директор по маркетингу Яндекс.Маркета: «Новый год — время исполнения желаний и подарков. На Беру можно найти подарки для всех — кто верит в Деда Мороза, кто не верит, и для самих Дедов Морозов! Наше новое видео — это подарок нашей аудитории, пожелание ей верить в чудеса и исполнение желаний».

Автор: Анна
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