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Маркетплейс «Беру» создал собственную службу доставки

Маркетплейс «Беру» запускает собственную службу доставки. Таким образом компания планирует справиться с растущим объёмом заказов маркетплейса и улучшить сервис для клиентов.

В рамках пилотного проекта служба резервирует за собой зоны доставки, а потом определяет пути следования заказов. Затем посылки везут в сортировочный центр, где их разбирают и передают курьерам, которые по заданному графику выезжают к клиентам. Ведение по маршруту, общение с покупателями и взаиморасчеты проходят в специальном курьерском приложении.

Часть курьеров работает в штате, но большинство предоставлены компаниями-партнерами на местах по краудсорсиноговой модели. Курьеры «Беру» работают в фирменной фиолетовой форме.

«Проведение эксперимента — это первый шаг для создания собственной службы доставки „Беру“. Уже сейчас это позволяет нам уменьшить интервалы доставки, улучшить сервис, обеспечивать покупателей актуальной информацией по заказам в режиме реального времени и эффективно управлять „последней милей“. Собственная служба доставки будет масштабироваться в крупных городах за счёт работы с предпринимателями на местах, которые будут контролировать работу курьеров аналогично другим краудсорсинговым сервисам. Это позволит справиться с растущим объёмом заказов Беру и предоставлять лучший сервис для наших клиентов».

Антон Вальков, операционный директор группы компаний «Яндекс.Маркет»

Ранее «Беру» и Сберлогистика подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Сберлогистика начнет забирать заказы со складов маркетплейса на свои, сортировать и передавать курьерам или пунктам самовывоза. Доставка доступна жителям 16 городов-миллионников, где есть сеть пунктов выдачи заказов. В следующем году сеть дополнят 2,5 тысячи офисов банка и пять тысяч постаматов.

Автор: Анна
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