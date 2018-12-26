Маркетплейс Беру выяснил предпочтения покупателей

Команда маркетплейса Беру изучила, какие товары пользовались наибольшей популярностью на сервисе. В исследовании использовались данные о количестве товаров, заказанных за период с 21 мая по 13 декабря этого года.

В разделе бытовой техники люди чаще всего покупали технику для кухни: чайники, кофемашины, блендеры и так далее. На втором месте по числу заказов — техника для дома (утюги, пылесосы и прочее), а на третьем — техника для ухода за собой (например, фены, эпиляторы, электробритвы, щипцы). Самый популярный товар в категории бытовой техники — Яндекс.Станция.

Топ-5 бытовых приборов

Мультимедиа-платформа Яндекс.Станция Кофемашина De'Longhi ESAM 3000 B Кофемолка Bosch MKM 6000/6003 Пылесос Samsung SC4520 Кофемашина De'Longhi EC 251

Среди детских товаров наиболее востребованы были товары для мам и малышей (детское питание, средства для ухода и так далее). Эти товары покупали в два раза чаще, чем игры и игрушки, занявшие второе место. На третьем месте — товары для развития и обучения (например, книги, пазлы, головоломки). А самым популярным детским товаром стали подгузники.

Топ-5 детских товаров

Подгузники Merries S, 82 шт. Конструктор LEGO Technic:Скоростной вездеход Трусики Merries XL, 38 шт. Интерактивная кукла Zapf Creation Baby Born Трусики Merries M, 74 шт.

В разделе «Электроника» лидировали смартфоны — их покупали чаще всего. На втором месте — портативная техника (например, наушники, портативная акустика, компьютерные гарнитуры), далее следует аудио- и видеотехника.

Топ-5 устройств

Смартфон Xiaomi Redmi 6A 2/16GB, чёрный Наушники Apple AirPods, белые Браслет Xiaomi Mi Band 3, чёрный Смартфон Xiaomi Redmi 6A 2/16GB, золотой Браслет Xiaomi Mi Band 2, чёрный

В разделе «Товары для дома» наибольшей популярностью пользовалась бытовая химия (стиральный порошок, средства для мытья посуды и так далее). На втором месте — посуда и кухонные принадлежности, на третьем — хозяйственные товары, от веников до салфеток.

Топ-5 товаров для дома

Стиральный порошок Tide Color (автомат), 9 кг Гель для мытья детской посуды «Ушастый нянь», 0,5 л Кондиционер для детского белья с алоэ вера «Ушастый нянь», 1,2 л Капсулы для стирки Ariel PODS 3-в-1 Color, 13 шт. Таблетки для посудомоечной машины Finish All in 1 (original), 100 шт.

Самые популярные товары в категории «Строительство и ремонт» — это электроинструменты. За ними следуют смесители, на третьем месте — электро- и бензопилы.

Топ-5 товаров для строительства и ремонта