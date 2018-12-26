Маркетплейс Беру выяснил предпочтения покупателей
Команда маркетплейса Беру изучила, какие товары пользовались наибольшей популярностью на сервисе. В исследовании использовались данные о количестве товаров, заказанных за период с 21 мая по 13 декабря этого года.
В разделе бытовой техники люди чаще всего покупали технику для кухни: чайники, кофемашины, блендеры и так далее. На втором месте по числу заказов — техника для дома (утюги, пылесосы и прочее), а на третьем — техника для ухода за собой (например, фены, эпиляторы, электробритвы, щипцы). Самый популярный товар в категории бытовой техники — Яндекс.Станция.
Топ-5 бытовых приборов
- Мультимедиа-платформа Яндекс.Станция
- Кофемашина De'Longhi ESAM 3000 B
- Кофемолка Bosch MKM 6000/6003
- Пылесос Samsung SC4520
- Кофемашина De'Longhi EC 251
Среди детских товаров наиболее востребованы были товары для мам и малышей (детское питание, средства для ухода и так далее). Эти товары покупали в два раза чаще, чем игры и игрушки, занявшие второе место. На третьем месте — товары для развития и обучения (например, книги, пазлы, головоломки). А самым популярным детским товаром стали подгузники.
Топ-5 детских товаров
- Подгузники Merries S, 82 шт.
- Конструктор LEGO Technic:Скоростной вездеход
- Трусики Merries XL, 38 шт.
- Интерактивная кукла Zapf Creation Baby Born
- Трусики Merries M, 74 шт.
В разделе «Электроника» лидировали смартфоны — их покупали чаще всего. На втором месте — портативная техника (например, наушники, портативная акустика, компьютерные гарнитуры), далее следует аудио- и видеотехника.
Топ-5 устройств
- Смартфон Xiaomi Redmi 6A 2/16GB, чёрный
- Наушники Apple AirPods, белые
- Браслет Xiaomi Mi Band 3, чёрный
- Смартфон Xiaomi Redmi 6A 2/16GB, золотой
- Браслет Xiaomi Mi Band 2, чёрный
В разделе «Товары для дома» наибольшей популярностью пользовалась бытовая химия (стиральный порошок, средства для мытья посуды и так далее). На втором месте — посуда и кухонные принадлежности, на третьем — хозяйственные товары, от веников до салфеток.
Топ-5 товаров для дома
- Стиральный порошок Tide Color (автомат), 9 кг
- Гель для мытья детской посуды «Ушастый нянь», 0,5 л
- Кондиционер для детского белья с алоэ вера «Ушастый нянь», 1,2 л
- Капсулы для стирки Ariel PODS 3-в-1 Color, 13 шт.
- Таблетки для посудомоечной машины Finish All in 1 (original), 100 шт.
Самые популярные товары в категории «Строительство и ремонт» — это электроинструменты. За ними следуют смесители, на третьем месте — электро- и бензопилы.
Топ-5 товаров для строительства и ремонта
- Перфоратор Makita HR2470
- Дрель-шуруповерт Bort BAB-18Ux2Li-FDK
- УШМ Makita GA5030
- УШМ Hitachi G13SS2
- УШМ AEG WS 13-125 XE