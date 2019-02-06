+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку

Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку заказов без подписок и премиальных аккаунтов для заказов от 2999 рублей.

Сумма от которой доставка будет бесплатной зависит от федерального округа. Для Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного бесплатная доставка начинается от 2 999 рублей. В Северо-Кавказский, Сибирский и Уральский бесплатная доставка будет от 5 000 рублей. В Дальневосточный от 7 000 рублей.

В правилах доставки не сказано о дополнительной тарификации за вес и габаритность товара. Подъем на этаж входит в стоимость доставки — даже когда она бесплатная.

Ранее интернет-магазин OZON сообщил об отмене бесплатной доставки, значительном снижении цен на товары и запуске платной подписки OZON Premium.

«Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа по другой модели. OZON сам товары не производит, наша компания — синтез ИТ и логистических технологий, это платформа, которая соединяет поставщиков и покупателей и создает сервисы для них. Поэтому наша задача — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость свои расходы. А вот доставка при таком подходе тарифицируется отдельно, и это честно, поскольку интернет-площадка собирает заказы, обрабатывает их и доставляет конечному клиенту», комментирует генеральный директор OZON Александр Шульгин

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

5 февраля / Комментарии
Компания Omnic установила рекорд Гиннесса на мировом рынке постаматов

Компания Omnic установила рекорд Гиннесса на мировом рынке постаматов

На мировом рынке постаматов установлен рекорд Гиннеса: компания Omnic – разработчик решений для автоматизации последней мили для игроков розничной торговли, финансов и логистики, построила самый большой в мире постамат на 1182 автоматизированные ячейки.

далее →

1 февраля / Комментарии
«Яндекс.Еда» отменил бесплатную доставку заказов

«Яндекс.Еда» отменил бесплатную доставку заказов

Сервис «Яндекс.Еда» ввел оплату за доставку любых заказов. До сих пор пользователи платили 99 рублей лишь в тех случаях, когда сумма заказа была ниже 500 рублей.

далее →

31 января / Комментарии
FM Logistic начинает работу с фармпродукцией

FM Logistic начинает работу с фармпродукцией

Для работы с фармпродукцией команда FM Logistic пополнилась профессиональными фармацевтами и менеджером по обеспечению качества с большим опытом в данной области. Сотрудники FM Logistic, задействованные в операциях, прошли обучение стандартам высокого качества работы, поддерживаемым европейской сетью.

далее →

30 января / Комментарии
Почта России обработала 345 млн международных отправлений в 2018 году

Почта России обработала 345 млн международных отправлений в 2018 году

В прошлом году Почта России обработала 345 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 22% выше показателя за 2017 год (284 млн отправлений). Объем внутренних отправлений увеличился на 9%, до 88 млн штук.  

далее →

25 января / Комментарии
iGooods планирует масштабную региональную экспансию

iGooods планирует масштабную региональную экспансию

iGooods -  одна из крупнейших в России компаний по доставке продуктов, расширяет географию обслуживания: сервис планирует начать работать во всех российских городах-миллионниках до конца 2019 г. Инвестиции в каждый город составят 3-6 млн руб в зависимости от количества розничных сетей-партнёров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!