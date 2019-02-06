Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку заказов без подписок и премиальных аккаунтов для заказов от 2999 рублей.

Сумма от которой доставка будет бесплатной зависит от федерального округа. Для Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного бесплатная доставка начинается от 2 999 рублей. В Северо-Кавказский, Сибирский и Уральский бесплатная доставка будет от 5 000 рублей. В Дальневосточный от 7 000 рублей.

В правилах доставки не сказано о дополнительной тарификации за вес и габаритность товара. Подъем на этаж входит в стоимость доставки — даже когда она бесплатная.





Ранее интернет-магазин OZON сообщил об отмене бесплатной доставки, значительном снижении цен на товары и запуске платной подписки OZON Premium.