Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку
Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку заказов без подписок и премиальных аккаунтов для заказов от 2999 рублей.
Сумма от которой доставка будет бесплатной зависит от федерального округа. Для Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного бесплатная доставка начинается от 2 999 рублей. В Северо-Кавказский, Сибирский и Уральский бесплатная доставка будет от 5 000 рублей. В Дальневосточный от 7 000 рублей.
В правилах доставки не сказано о дополнительной тарификации за вес и габаритность товара. Подъем на этаж входит в стоимость доставки — даже когда она бесплатная.
Ранее интернет-магазин OZON сообщил об отмене бесплатной доставки, значительном снижении цен на товары и запуске платной подписки OZON Premium.
«Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа по другой модели. OZON сам товары не производит, наша компания — синтез ИТ и логистических технологий, это платформа, которая соединяет поставщиков и покупателей и создает сервисы для них. Поэтому наша задача — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость свои расходы. А вот доставка при таком подходе тарифицируется отдельно, и это честно, поскольку интернет-площадка собирает заказы, обрабатывает их и доставляет конечному клиенту», комментирует генеральный директор OZON Александр Шульгин