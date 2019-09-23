Маркетплейс Беру запустил доставку день-в-день в Ростове-на-Дону
Маркетплейс Беру сделал доставку более удобной для жителей Ростова-на-Дону. Теперь получить товар можно в тот же день при оформлении заказа до 14:00.
Беру увеличил скорость обслуживания благодаря развитию гибкой модели работы с логистическими партнёрами. Согласованная схема взаимодействия позволяет доставлять заказы в день оформления. Уже за август почти треть заказов была оформлена по новому сервису.
Доставка в тот же день осуществляется в интервале 19:00-23:00. Максимальные габариты заказа — 30 килограмм, сумма длин строго не более 170 сантиметров. Опция доставки в день оформления заказа доступна при выборе даты и интервала доставки. Условия по оплате доставки день-в-день не отличаются от доставки в другие даты.
«Мы постоянно работаем над улучшением логистики. Запуск доставки в день заказа сделает процесс покупок для ростовчан более удобным и быстрым, особенно когда пользователю срочно необходимо детское питание, предметы гигиены и другие товары повседневного спроса», — прокомментировал запуск руководитель регионального складского центра Василий Маннов.